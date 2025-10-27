Bayer obtient l'autorisation de mise sur le marché du Lynkuet aux USA
Publié le 27/10/2025 à 10:03
L'autorisation repose sur les résultats positifs des essais cliniques de phase III menés auprès de 1420 femmes, démontrant une réduction significative de la fréquence et de la sévérité des bouffées de chaleur dès les premières 12 semaines.
Christine Roth, vice-présidente exécutive de la stratégie produit chez Bayer, souligne que cette approbation 'marque une avancée majeure pour une prise en charge plus personnalisée de la ménopause'.
Le lancement commercial de Lynkuet est prévu aux États-Unis en novembre 2025.