Bayer obtient l'autorisation de mise sur le marché du Lynkuet aux USA

Bayer annonce l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) de Lynkuet (elinzanetant) pour le traitement des symptômes vasomoteurs modérés à sévères liés à la ménopause, tels que les bouffées de chaleur. Il s'agit du premier traitement non hormonal agissant comme antagoniste double des récepteurs neurokinines NK1 et NK3.



L'autorisation repose sur les résultats positifs des essais cliniques de phase III menés auprès de 1420 femmes, démontrant une réduction significative de la fréquence et de la sévérité des bouffées de chaleur dès les premières 12 semaines.



Christine Roth, vice-présidente exécutive de la stratégie produit chez Bayer, souligne que cette approbation 'marque une avancée majeure pour une prise en charge plus personnalisée de la ménopause'.



Le lancement commercial de Lynkuet est prévu aux États-Unis en novembre 2025.