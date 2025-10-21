Bayer présentera jeudi des données de phase III dans les AVC

Bayer a prévu de dévoiler jeudi à l'occasion de la tenue du congrès World Stroke de Barcelone des données concernant son étude de phase III sur son comprimé asundexian dans la prévention des AVC, qui seront présentées dans le cadre d'une session dite de dernier moment ('late-breaking').



L'essai, baptisé 'Oceanic-Stroke', vise à évaluer l'efficacité et la sécurité de cet inhibiteur oral du facteur XIa (FXIa) chez les patients ayant subi un AVC ischémique non cardioembolique ou un accident ischémique transitoire (AIT) à haut risque. Il a inclus quelque 12.300 participants.



Après l'échec d'une précédente étude de phase III menée sur l'asundexian chez des patients atteints de fibrillation auriculaire et présentant un risque d'accident vasculaire cérébral, les investisseurs n'affichent plus beaucoup d'espoir sur ce médicament expérimental, même si certains analystes estiment que les résultats à venir pourraient réserver quelques bonnes surprises.



A la Bourse de Francfort, l'action Bayer grignotait 0,2% mardi en fin de matinée en amont de cette présentation.