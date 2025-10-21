AskBio (filiale à 100% de Bayer) annonce la publication dans Nature Medicine des données à 12 mois de son essai de phase 1 portant sur AB-1002, une thérapie génique expérimentale destinée au traitement de l'insuffisance cardiaque congestive.
L'étude non randomisée à escalade de dose, menée chez des patients atteints d'insuffisance cardiaque non ischémique de classe III selon la classification NYHA, a démontré l'absence d'effets indésirables liés au traitement et des améliorations cliniquement significatives sur plusieurs critères d'efficacité.
Le produit, administré en injection intra-coronaire unique, montre un tropisme cardiaque marqué.
Canwen Jiang, directeur du développement et directeur médical d'AskBio, souligne la nécessité de 'progresser dans des thérapies innovantes ciblant les causes profondes de l'insuffisance cardiaque'.
L'essai de phase 2 GenePHIT, randomisé et contrôlé contre placebo, est actuellement en cours au Canada, en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
