Bayer publie des résultats encourageants de phase I dans l'insuffisance cardiaque

AskBio (filiale à 100% de Bayer) annonce la publication dans Nature Medicine des données à 12 mois de son essai de phase 1 portant sur AB-1002, une thérapie génique expérimentale destinée au traitement de l'insuffisance cardiaque congestive.



L'étude non randomisée à escalade de dose, menée chez des patients atteints d'insuffisance cardiaque non ischémique de classe III selon la classification NYHA, a démontré l'absence d'effets indésirables liés au traitement et des améliorations cliniquement significatives sur plusieurs critères d'efficacité.



Le produit, administré en injection intra-coronaire unique, montre un tropisme cardiaque marqué.



Canwen Jiang, directeur du développement et directeur médical d'AskBio, souligne la nécessité de 'progresser dans des thérapies innovantes ciblant les causes profondes de l'insuffisance cardiaque'.



L'essai de phase 2 GenePHIT, randomisé et contrôlé contre placebo, est actuellement en cours au Canada, en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis.