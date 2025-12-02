Les relèvements d'objectifs et les commandes stratégiques ont soutenu plusieurs valeurs industrielles et technologiques, tandis que les placements privés, les décotes et les dégradations de brokers ont pesé sur des dossiers plus sensibles. Le marché a récompensé la visibilité et la croissance, mais sanctionné toute baisse de conviction des analystes ou sortie d'actionnaire.

Actions en hausse :

Bayer (+14%) progresse après le soutien de l’administration américaine dans le dossier Roundup. Le gouvernement des Etats-Unis demande à la Cour suprême d’examiner l’appel du groupe, ce qui pourrait réduire le contentieux lié au désherbant. Le titre est aussi porté par le maintien de la recommandation à l’achat de Goldman Sachs (objectif de 38,50 EUR). Bayer annonce enfin le lancement d’une étude de phase III avec Mirena.

Hypoport (+7%) avance après le changement de recommandation de BNP Paribas. Le broker passe de neutre à surperformance et relève l’objectif de cours de 185 à 210 EUR, mettant en avant un potentiel de revalorisation plus élevé que prévu.

Bilfinger (+5%) avance après la présentation de ses ambitions à horizon 2030. Le groupe vise une croissance annuelle de 8 à 10% de son chiffre d’affaires et une marge Ebita portée entre 8 et 9%. La dynamique doit venir à la fois de la croissance interne et d’acquisitions, avec une politique de dividende inchangée. Le marché accueille favorablement la visibilité donnée sur la trajectoire de rentabilité.

Compagnie des Alpes (+4%) progresse après des résultats 2024-25 en nette amélioration. Le résultat net grimpe de 15,8% à 107 millions d’euros et l’EBO de 16,7% à 409 MEUR, pour un chiffre d’affaires record. Un dividende de 1,10 euro par action, en hausse de 10%, sera proposé à l’AG. Le groupe annonce aussi la transformation du parc allemand Belantis en Parc Asterix, renforçant ses perspectives de croissance.

Siemens Energy (+3%) avance après le relèvement d’objectif de cours de Goldman Sachs à 139 euros, avec une recommandation maintenue à l’achat. Le broker estime que la dynamique de revalorisation du groupe peut se poursuivre, soutenue par les objectifs 2028 dévoilés lors de la journée investisseurs. Goldman Sachs souligne également le rôle positif du programme de rachat d’actions.

Munters (+3%) avance après une commande de 775 millions de couronnes pour équiper un datacenter d’IA aux Etats-Unis. Le contrat de 82 millions de dollars sera enregistré au quatrième trimestre. Les livraisons s’étaleront jusqu’au troisième trimestre 2026.

Bavarian Nordic (+2%) progresse après la reprise de couverture de Danske Bank à l’achat avec un objectif de 270 couronnes danoises. Le titre est également soutenu par l’annonce d’un programme de rachat d’actions pouvant atteindre 500 millions de couronnes danoises. L’opération doit s’étendre sur 12 mois, les titres rachetés étant destinés à l’autocontrôle.

Actions en baisse :

Scandic Hotels (-7%) recule après l’abaissement de recommandation de Morgan Stanley à sous-pondérer. Le broker quitte sa position de pondération neutre et fixe un objectif de cours à 85 couronnes. Le marché réagit négativement à la révision des perspectives.

Swissquote (-6%) recule après la cession d’un bloc représentant 3,5% du capital. L’actionnaire vendeur a placé environ 536 000 titres via une procédure accélérée, avec un prix fixé à 447 CHF par action, soit une décote d’environ 6,5% par rapport au dernier cours. Le marché réagit à l’effet dilutif de l’opération et à la pression vendeuse liée au placement.

Santander Bank Polska (-5%) recule après la cession par Santander de 3,5% du capital de sa filiale pour environ 473 millions de dollars via un placement accéléré. Le prix de 482 zlotys par action représente une décote d’environ 6% par rapport au dernier cours. Le marché réagit à l’effet dilutif et à la baisse de participation du groupe espagnol.

Ambea (-4%) recule après la vente de l’intégralité de la participation du deuxième plus grand actionnaire. Bolero Holdings a cédé environ 5% du capital via un placement privé au prix de 137 couronnes, soit une décote de près de 3% par rapport au dernier cours. Le marché réagit à la pression vendeuse liée à l’opération.

FDJ United (-4%) recule après la dégradation de JP Morgan à sous-pondérer. Le broker abaisse fortement son objectif de cours de 42 à 22,50 euros, estimant que le consensus sous-évalue l’impact de la hausse de la fiscalité sur les jeux en Europe. Le marché réagit aussi à la mise en avant de l’exposition élevée à la France dans un contexte macro difficile.

Pandora (-3%) cède du terrain après l’abaissement de recommandation d’ABG Sundal Collier à conserver. Le broker quitte sa position à l’achat et réduit son objectif de cours de 900 à 800 couronnes danoises. Le marché réagit à une lecture moins favorable du potentiel de revalorisation du titre.

Puma (-2%) cède du terrain après la révision d’objectifs de RBC, qui maintient une recommandation neutre et abaisse son objectif de cours de 18 à 17 EUR. Le marché réagit à une appréciation plus prudente du potentiel du titre. Cette actualité intervient alors que Puma vient d’inaugurer son plus grand magasin européen sur Oxford Street à Londres.