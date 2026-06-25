Bayer s'envole après la décision de la Cour suprême des Etats-Unis

En hausse d'environ 1%, le titre Bayer a subitement bondi (+16,18%, à 45,86 euros) après une décision de la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire Monsanto/Durnell.

Par une majorité rédigée par le juge Kavanaugh, la Cour suprême a cassé le jugement de la cour d'appel du Missouri et a donné raison à Monsanto. La FIFRA (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act), soit la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides, interdit et bloque expressément l'action en justice de Durnell.