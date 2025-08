Bayer : 'toutes les options sur la table' concernant le glyphosate

Publié le 06/08/2025 à 10:24 Zonebourse.com Partager

Bayer a surpris les investisseurs mercredi en affirmant que 'toutes les options étaient sur la table' concernant l'épineux dossier du glyphosate, qui plombe ses résultats financiers depuis maintenant plusieurs années.



Le groupe chimique et pharmaceutique allemand a dévoilé ce matin des résultats trimestriels définitifs en ligne avec les chiffres préliminaires présentés la semaine passée, confirmant avoir essuyé une perte nette de 199 millions d'euros au deuxième trimestre en raison des lourdes provisions liées à l'affaire.



Comme déjà annoncé, Bayer a comptabilisé sur le trimestre quelque 1,2 milliard d'euros de charges additionnelles ayant trait aux actions en justice engagées sur le glyphosate, un composé potentiellement cancérigène, ainsi qu'environ 530 millions de passifs relatifs aux PCB, eux aussi soupçonnés de présenter un risque élevé de toxicité.



'Nous réaffirmons notre volonté de réduire de manière significative les risques de contentieux d'ici fin 2026', a assuré mercredi son directeur général, Bill Anderson.



Le chef d'entreprise a toutefois souligné que la stratégie de Bayer ne se limitait pas aux tribunaux et que l'entreprise explorait aujourd'hui d'autres pistes afin de se protéger, Anderson ayant souligné que 'toutes les options étaient sur la table'.



Ces annonces éclipsaient les bonnes performances de la branche pharmaceutique, qui avaient conduit l'entreprise à relever ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice la semaine passée.



Au-delà du succès actuel de cette division, Bill Anderson s'est dit encouragé par les perspectives de commercialisations de nouveaux médicaments et par les promesse de son portefeuille de projets ('pipeline').



'Nous démarrons un second semestre important, qui sera marqué par de nouveaux progrès dans nos priorités stratégiques, par de nouveaux lancements de produits, mais aussi par des facteurs géopolitiques et des variations de changes auxquels nous devrons faire face', a-t-il prévenu.



Suite à ces déclarations, l'action Bayer perdait près de 4% mercredi matin à la Bourse de Francfort, signant l'une des plus mauvaises performances de l'indice DAX. Le titre gagne encore cependant 38% depuis le début de l'année, grâce à l'espoir d'une prochaine décision favorable de la Cour Suprême américaine dans le dossier du glyphosate.