Bayer compte présenter de nouvelles données issues de son programme pivot de phase III sur le gadoquatrane, un agent de contraste expérimental à base de gadolinium pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM), à l'occasion du Congrès européen de radiologie (ECR) 2026 prévu du 4 au 8 mars à Vienne.
Les résultats porteront notamment sur l'IRM abdominale et cardiaque, l'angiographie par résonance magnétique (ARM), ainsi que sur de nouvelles analyses de phases II et III en imagerie du système nerveux central et sur des données de pharmacocinétique.
Le gadoquatrane a été évalué avec une dose de gadolinium de 0,04 mmol par kilogramme, soit une réduction de 60% par rapport aux agents macrocycliques standards.
Ces présentations font suite à l'annonce, en 2025, de données positives de l'ensemble des études du programme de phase III QUANTI.
Le laboratoire a déjà soumis des demandes d'autorisation de mise sur le marché dans plusieurs régions clés, dont le Japon, les Etats-Unis, l'Union européenne et la Chine.
Bayer profitera également de l'événement pour présenter ses solutions numériques et ses technologies d'injection destinées à améliorer la rapidité, la connectivité et l'efficacité des flux de travail en radiologie.
En début d'après-midi, le titre progresse de 1,8% à la Bourse de Francfort.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
