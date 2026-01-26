Bayer va présenter ses avancées en radiologie à l'occasion de l'ECR 2026

Le groupe pharmaceutique présentera notamment un agent de contraste IRM à faible dose ainsi que des solutions technologiques visant à améliorer l'efficacité des flux de travail.

Bayer compte présenter de nouvelles données issues de son programme pivot de phase III sur le gadoquatrane, un agent de contraste expérimental à base de gadolinium pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM), à l'occasion du Congrès européen de radiologie (ECR) 2026 prévu du 4 au 8 mars à Vienne.



Les résultats porteront notamment sur l'IRM abdominale et cardiaque, l'angiographie par résonance magnétique (ARM), ainsi que sur de nouvelles analyses de phases II et III en imagerie du système nerveux central et sur des données de pharmacocinétique.



Le gadoquatrane a été évalué avec une dose de gadolinium de 0,04 mmol par kilogramme, soit une réduction de 60% par rapport aux agents macrocycliques standards.



Ces présentations font suite à l'annonce, en 2025, de données positives de l'ensemble des études du programme de phase III QUANTI.



Le laboratoire a déjà soumis des demandes d'autorisation de mise sur le marché dans plusieurs régions clés, dont le Japon, les Etats-Unis, l'Union européenne et la Chine.



Bayer profitera également de l'événement pour présenter ses solutions numériques et ses technologies d'injection destinées à améliorer la rapidité, la connectivité et l'efficacité des flux de travail en radiologie.



En début d'après-midi, le titre progresse de 1,8% à la Bourse de Francfort.