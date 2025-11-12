Bayer voit son BPA coeur plus que doubler au troisième trimestre

Bayer publie un BPA coeur en progression de 137,5% à 0,57 euro au titre de son 3e trimestre 2025, ainsi qu'un EBITDA ajusté d'éléments exceptionnels en croissance de 20,8% à 1,51 milliard d'euros, dépassant de 19% la prévision de Jefferies.



Le groupe allemand a vu son chiffre d'affaires se tasser de 3,1% à 9,66 MdsEUR en données totales, mais augmenter de 0,9% en organique, une croissance soutenue à la fois par l'agrochimie (+1,3%), les pharmaceutiques (+0,4%) et la santé grand public (+2%).



'Dans l'ensemble, au cours d'une année charnière, nous sommes en position de force pour atteindre les prévisions pour 2025 que nous avons revues en hausse au dernier trimestre', affirme le CEO Bill Anderson, qui pointe aussi des progrès stratégiques réalisés.



'En ce qui concerne le pipeline pharmaceutique, par exemple, la société prévoit de lancer Lynkuet (elinzanetant), un traitement sans hormones pour les symptômes associés à la ménopause, sur le marché américain ce mois-ci', souligne-t-il ainsi.



Bayer confirme donc viser pour l'ensemble de 2025 un EBITDA ajusté entre 9,2 et 9,7 MdsEUR (à comparer à une estimation de 9,3 MdsEUR de Jefferies) et ce, malgré un ajustement en baisse des prévisions de ventes en santé grand public.