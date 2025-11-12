Bayer publie un BPA coeur en progression de 137,5% à 0,57 euro au titre de son 3e trimestre 2025, ainsi qu'un EBITDA ajusté d'éléments exceptionnels en croissance de 20,8% à 1,51 milliard d'euros, dépassant de 19% la prévision de Jefferies.
Le groupe allemand a vu son chiffre d'affaires se tasser de 3,1% à 9,66 MdsEUR en données totales, mais augmenter de 0,9% en organique, une croissance soutenue à la fois par l'agrochimie (+1,3%), les pharmaceutiques (+0,4%) et la santé grand public (+2%).
'Dans l'ensemble, au cours d'une année charnière, nous sommes en position de force pour atteindre les prévisions pour 2025 que nous avons revues en hausse au dernier trimestre', affirme le CEO Bill Anderson, qui pointe aussi des progrès stratégiques réalisés.
'En ce qui concerne le pipeline pharmaceutique, par exemple, la société prévoit de lancer Lynkuet (elinzanetant), un traitement sans hormones pour les symptômes associés à la ménopause, sur le marché américain ce mois-ci', souligne-t-il ainsi.
Bayer confirme donc viser pour l'ensemble de 2025 un EBITDA ajusté entre 9,2 et 9,7 MdsEUR (à comparer à une estimation de 9,3 MdsEUR de Jefferies) et ce, malgré un ajustement en baisse des prévisions de ventes en santé grand public.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.