La Food & Drug Administration a approuvé le Gadoquatrane, un nouvel agent de contraste administré par voie intraveineuse sous le nom commercial Ambelvist.
Ce produit est indiqué pour les examens d'image par résonance magnétique (IRM) avec injection du produit de contraste afin de détecter et visualiser les lésions présentant une vascularisation anormale dans le système nerveux central et dans les autres régions du corps, chez les patients adultes et pédiatriques, y compris les nouveau-nés à terme.
Le communiqué de Bayer explique que " grâce à cette approbation, le gadoquatrane devient le mGBCA nécessitant la plus faible dose aux États-Unis. La dose recommandée est de 0,01 mmol/kg de poids corporel réel (soit 0,04 mmol de Gd/kg de poids corporel), ce qui représente 60 % de gadolinium en moins par rapport aux mGBCAs contenant 0,1 mmol de Gd/kg, et 20 % de moins que le gadopiclénol administré à la dose de 0,05 mmol de Gd/kg". En résumé, le produit du géant allemand permet d'obtenir des images de même qualité tout en injectant moins de métaux lourds (le gadolinium) dans le corps du patient.
Le Gadoquatrane a reçu sa première autorisation en mars de cette année, et la société a déjà déposé d'autres demandes, notamment en Europe et en Chine, d'autres dépôts sont prévus ultérieurement.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,5%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (39,1%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,7%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,7%), Suisse (1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (22,9%), Etats-Unis (33,1%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,6%), Asie-Pacifique (8,9%), Brésil (9,6%) et Amérique latine (7,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.