Bayern voit son Gadoquatrane approuvé aux Etats-Unis

Bayer s'affiche dans le vert en début de séance (+0,41%, à 36,34 euros) porté par une décision positive des autorités sanitaires américaines (FDA).

La Food & Drug Administration a approuvé le Gadoquatrane, un nouvel agent de contraste administré par voie intraveineuse sous le nom commercial Ambelvist.



Ce produit est indiqué pour les examens d'image par résonance magnétique (IRM) avec injection du produit de contraste afin de détecter et visualiser les lésions présentant une vascularisation anormale dans le système nerveux central et dans les autres régions du corps, chez les patients adultes et pédiatriques, y compris les nouveau-nés à terme.



Le communiqué de Bayer explique que " grâce à cette approbation, le gadoquatrane devient le mGBCA nécessitant la plus faible dose aux États-Unis. La dose recommandée est de 0,01 mmol/kg de poids corporel réel (soit 0,04 mmol de Gd/kg de poids corporel), ce qui représente 60 % de gadolinium en moins par rapport aux mGBCAs contenant 0,1 mmol de Gd/kg, et 20 % de moins que le gadopiclénol administré à la dose de 0,05 mmol de Gd/kg". En résumé, le produit du géant allemand permet d'obtenir des images de même qualité tout en injectant moins de métaux lourds (le gadolinium) dans le corps du patient.



Le Gadoquatrane a reçu sa première autorisation en mars de cette année, et la société a déjà déposé d'autres demandes, notamment en Europe et en Chine, d'autres dépôts sont prévus ultérieurement.