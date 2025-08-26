Chouette, on va pouvoir parler d'autre chose que de Trump, de la Fed et de Nvidia. Ben oui, parce qu'en Europe, on sait aussi fabriquer des stars. Notre star, c'est François Bayrou. Oui, cette phrase est assez choquante. Mais c'est la réalité du moment, et pas uniquement pour le destin politique de l'Hexagone. En effet, l'instabilité gouvernementale française a des répercussions sur les marchés financiers, parce qu'elle menace la solidité financière du pays, qui reste un des piliers du système économique mondial.

L'expérience montre que les remous sur le marché de la dette souveraine d'un Etat, même d'une importance systémique moindre que celle de la France, peuvent entraîner des conséquences planétaires. Nous n'en sommes encore pas là, mais je vais m'employer à décrire la situation de la façon la plus claire possible.

Hier, la Bourse de Paris a piqué du nez à partir du milieu de l'après-midi après que le Premier ministre français a annoncé engager la responsabilité de son gouvernement sur le plan de rigueur budgétaire destiné à réduire le déficit. Le CAC 40 a lâché 1,6%, plombé par les secteurs les plus exposés à l'instabilité gouvernementale. Notamment :

La finance : BNP Paribas, AXA, Société Générale et Crédit Agricole ont perdu plus de 3% parce que le secteur est surexposé à l'Hexagone et serait fortement impacté par tout ralentissement économique.

Les services collectifs : Veolia et Engie ont piqué du nez là aussi du fait de leur exposition à leur marché domestique.

Les concessionnaires / contractants : Vinci, Bouygues, Spie, Aéroports de Paris sont à la fois exposés à la France et à la dépense publique.

En parallèle, et dans un mouvement classique d'intégration du risque, les investisseurs ont relevé le rendement qu'ils exigent pour prêter à la République française. Sur 10 ans, ils réclament désormais 3,51%, contre 3,39% il y a quelques jours. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est considérable. L'écart entre le coût d'emprunt de la France et celui de l'Allemagne, qu'on appelle le spread, est monté à 75 points hier, puisque Berlin emprunte à 2,75%.

François Bayrou a prévu d'organiser le vote de confiance le 8 septembre. Le Rassemblement National, les Verts et les Socialistes ont d'ores et déjà annoncé qu'ils n'accorderont pas leur confiance au gouvernement. Il y a encore un peu de temps d'ici au 8 septembre pour que les lignes bougent, mais on voit mal comment le Premier ministre pourrait rester en place. La presse hexagonale rivalise ce matin de symboles et de titres qui en disent long : beaucoup de "pari audacieux" et de "sauf miracle", quelques cierges sur des dessins de presse et "Bayrou s'auto-dissout" en une de Libération.

Cette inconstance politique française crée de l'instabilité économique. Elle remet en cause la trajectoire de désendettement et promet déjà des maux de tête pour le budget 2026. De surcroît, elle réveillera la crise institutionnelle puisqu'il faudra tenter de gouverner l'ingouvernable. Ce risque inquiète donc au-delà de nos frontières et remet sur le devant de la scène la crise de la dette, ou plutôt les crises de la dette puisque plusieurs pays sont sur la corde raide de ce point de vue, Etats-Unis en tête.

En ouverture de cette chronique, j'ai légèrement menti. On va un tout petit peu parler de Trump, de Fed et de Nvidia, parce que même quand Bayrou se démène pour reconquérir le haut de l'affiche, on reste bouffés par l'actualité nord-américaine. Trois points importants à signaler.

Primo, Wall Street a calé, après s'être réjoui des dernières déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, en faveur d'une baisse des taux en septembre. On est là dans la configuration assez classique de l'adage "acheter la rumeur, vendre la nouvelle". Le Nasdaq 100, qui avait vigoureusement rebondi vendredi après 5 séances de baisse, a reperdu 0,3% hier.

Secundo, Donald Trump a placé le curseur de l'arbitraire un peu plus haut en limogeant Lisa Cook après que le ministère américain de la justice a annoncé qu'il prévoit d'enquêter sur la gouverneure de la Fed à la suite d'une plainte déposée par le directeur de l'Agence fédérale de financement du logement, sur des soupçons de fraude hypothécaire. J'ignore si Madame Cook a fait des trucs répréhensibles, mais dans un Etat de droit, on est censé attendre que la justice tranche la question. L'intéressée a prévu de contester sa révocation devant les tribunaux. Mais la situation ajoute au débat sur l'indépendance de la Fed, à l'heure où la Maison Blanche s'emploie à récupérer la conduite de la politique monétaire.

Tertio, alors que l'investissement IA connaît un coup de mou, les résultats trimestriels que Nvidia doit annoncer demain soir sont censés soit remettre une pièce dans la machine, soit entretenir le doute. Les investisseurs misent sur la première option, mais ne sont pas tout à fait sûrs que la seconde doive être écartée.

Du côté oriental, ça baisse ce matin. Le Japon, la Corée du Sud et l'Inde perdent 0,8 à 0,9% en fin de parcours. L'Australie lâche 0,5%. La Chine est un peu mieux lotie, avec des pertes limitées à 0,1% à Shanghai et à Hong Kong. Taiwan fait figure d'exception avec des gains de l'ordre de 0,2%. Les indicateurs avancés européens sont baissiers.

Les temps forts économiques du jour

Les commandes de biens durables de juillet aux Etats-Unis sont attendues à 16h00. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Alcon : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 83 à 73 CHF.

ArgenX : Piper Sandler reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 750 à 820 USD.

Biomérieux : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 127 à 124 EUR.

Bonesupport Holding : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 375 SEK.

Bouygues : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 38 à 49 EUR.

Deutsche Bank : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 34 USD à 39,50 USD.

DiaSorin : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 100 à 101 EUR.

KBC Groupe : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 102 à 110 EUR.

Krones : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 175 EUR.

Merck : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 160 à 150 EUR.

Novo Nordisk : Zacks passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 55 USD à 48 USD.

Northumbrian Water : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 530 à 615 GBX.

Orange : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 13 EUR à 14 EUR.

TotalEnergies : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 65 à 67 USD.

Xvivo Perfusion : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 408 SEK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Puma flambe sur fond de rumeur de désengagement de la famille Pinault (29% du capital).

Les actions Orsted plongent à un plancher après l'arrêt d'un projet par le gouvernement américain.

JDE Peet's termine la séance en hausse de 17% après l'OPA amicale de Keurig Dr Pepper.

Porsche AG renonce à produire ses propres batteries pour ses véhicules électriques.

Roche pose la première pierre d'une usine Genentech en Caroline du nord.

DFDS rachète des actifs dans les ferries dans le détroit de Gibraltar.

Les principales publications du jour : DEME, Royal Unibrew, Bakkafrost…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.