La France au bord du chaos budgétaire ? François Bayrou joue son va-tout avec un vote de confiance qui sent la poudre, pendant que les marchés commencent à douter de la crédibilité de l'Hexagone.

Taux qui s’envolent, spread OAT-Bund qui s’écarte, agences de notation menaçantes… Et derrière tout ça, une question : est-ce que la France risque de devenir le vilain petit canard de l’Europe ?

Dans cette vidéo, je décrypte la situation sans filtre, sans langue de bois, avec humour et un peu de sarcasme.

Pourquoi le plan Bayrou ressemble plus à une opération de communication qu’à un vrai sauvetage.

Ce que veulent vraiment les marchés (et pourquoi ils ne sont pas dupes).

Pourquoi comparer la France à la Grèce de 2010, c’est totalement à côté de la plaque.

Et surtout : ce qui est possible… et ce qui ne l’est pas.

Oui, le scénario catastrophe existe. Mais attention : la finance a toujours survécu à ses pires crises, et la France n’est pas prête de disparaître. On va s’en sortir. Comme toujours.

Une chose est sûre : en France, on aime la critiquer… mais on aime aussi l’aimer. Et c’est un gars de Genève qui vous le dit..

