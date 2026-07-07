BBVA dans le vert, une note de Jefferies en soutien

BBVA gagne 1,1% à 23 EUR à Madrid, sur fond de propos positifs de Jefferies, qui réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre du groupe bancaire espagnol, avec un objectif de cours relevé de 21 EUR à 27 EUR, une cible offrant un potentiel de progression de 19%.

"L'action BBVA a accusé du retard depuis le début de l'année en raison d'un sentiment d'aversion au risque plus marqué, mais les fondamentaux restent solides pour la banque européenne affichant le RoTE (retour sur fonds propres tangibles) le plus élevé (24%)", souligne le broker.



"Avec les risques liés à la Turquie largement intégrés dans les cours, nous voyons désormais un potentiel de hausse à un chiffre moyen (MSD, pour mid-single digit) pour le consensus de bénéfices, dont plus de 50% proviennent du Mexique, un facteur clé de divergence entre les investisseurs", poursuit-il.



Ajoutant que son analyse approfondie du Mexique soutient une vision constructive à moyen terme sur l'économie et sur BBVA Mexico, Jefferies intègre BBVA à sa "liste des valeurs de très forte conviction" (High Conviction Franchise Picks List).