BBVA dans le vert, une note de Jefferies en soutien
BBVA gagne 1,1% à 23 EUR à Madrid, sur fond de propos positifs de Jefferies, qui réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre du groupe bancaire espagnol, avec un objectif de cours relevé de 21 EUR à 27 EUR, une cible offrant un potentiel de progression de 19%.
"L'action BBVA a accusé du retard depuis le début de l'année en raison d'un sentiment d'aversion au risque plus marqué, mais les fondamentaux restent solides pour la banque européenne affichant le RoTE (retour sur fonds propres tangibles) le plus élevé (24%)", souligne le broker.
"Avec les risques liés à la Turquie largement intégrés dans les cours, nous voyons désormais un potentiel de hausse à un chiffre moyen (MSD, pour mid-single digit) pour le consensus de bénéfices, dont plus de 50% proviennent du Mexique, un facteur clé de divergence entre les investisseurs", poursuit-il.
Ajoutant que son analyse approfondie du Mexique soutient une vision constructive à moyen terme sur l'économie et sur BBVA Mexico, Jefferies intègre BBVA à sa "liste des valeurs de très forte conviction" (High Conviction Franchise Picks List).
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. est un groupe bancaire organisé autour de 3 pôles d'activités :
- banque de détail et assurance : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit-bail, crédit à la consommation, assurance, etc.) ;
- banque d'investissement et de marché : financement de projets, capital-investissement, intermédiation financière, conseil en fusions-acquisitions, etc. ;
- banque privée et gestion d'actifs.
A fin 2025, le groupe gère 502,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 472,7 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 5 642 agences dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.