BBVA et OpenAI ont conclu une alliance dans l'intelligence artificielle

BBVA et OpenAI ont conclu une alliance stratégique visant à redéfinir l'avenir des services financiers grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle.



L'accord fait suite à près de deux ans de travail conjoint et représente une collaboration stratégique, avec des équipes d'OpenAI et de BBVA.



BBVA étendra l'utilisation de ChatGPT Enterprise à ses plus de 120 000 employés. La banque a déjà présenté une démonstration de son application intégrée à ChatGPT pour ses banques numériques en Italie et en Allemagne.



"OpenAI contribuera à faire progresser la stratégie d'IA de BBVA, grâce à laquelle la banque transforme l'expérience client et, ce faisant, permet de nouvelles façons de travailler et d'optimiser les opérations internes" indique le groupe.



" Notre alliance avec OpenAI accélère l'intégration native de l'intelligence artificielle à travers la banque afin de créer une expérience bancaire plus intelligente, plus proactive et entièrement personnalisée, anticipant les besoins de chaque client ", a déclaré Carlos Torres Vila, président de BBVA, lors de la signature de l'accord au siège d'OpenAI à San Francisco.