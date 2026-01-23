BBVA : rentabilité best-in-class et exposition aux émergents
L'euphorie boursière autour du secteur bancaire espagnol ne doit pas masquer la réalité fondamentale des dossiers. Si le titre BBVA a connu une appréciation spectaculaire de 100% sur un an, profitant de la vague sectorielle, il convient de s'interroger : le potentiel est-il épuisé ? Mon analyse suggère le contraire. Paradoxalement, l'échec de l'acquisition de Sabadell a agi comme un catalyseur positif, dissipant le brouillard stratégique et permettant au management de se recentrer sur une génération de capital organique massive.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. est un groupe bancaire organisé autour de 3 pôles d'activités :
- banque de détail et assurance : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit-bail, crédit à la consommation, assurance, etc.) ;
- banque d'investissement et de marché : financement de projets, capital-investissement, intermédiation financière, conseil en fusions-acquisitions, etc. ;
- banque privée et gestion d'actifs.
A fin 2024, le groupe gère 468,6 MdsEUR d'encours de dépôts et 429,6 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 5 749 agences dans le monde.