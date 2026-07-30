BBVA salué pour son bénéfice semestriel et ses rachats d'actions
BBVA gagne 2,5% à 23,4 EUR à Madrid, salué après la publication d'un bénéfice de plus de 6 MdsEUR au titre du 1er semestre 2026, en hausse de 11%, ainsi que pour l'annonce d'un nouveau programme extraordinaire de rachat d'actions de 2 MdsEUR.
La banque espagnole a enregistré un bénéfice net attribuable de 6,05 MdsEUR au cours du 1er semestre 2026, en augmentation de 11,1% (+10% à taux de change constants), reflétant la forte performance des revenus récurrents, soutenue par la croissance des prêts (+17,7% à taux de change constants).
"En fait, notre portefeuille de prêts a augmenté de près de 60% depuis la fin de 2020, une progression largement supérieure à celle de nos concurrents, nous positionnant comme la banque à la croissance la plus rapide en Europe", souligne le CEO Onur Genç.
Au 1er semestre, BBVA affirme avoir atteint de nouveaux sommets en termes de rentabilité et de création de valeur pour les actionnaires, avec un ROTE (rendement des fonds propres tangibles) de 22,2% et une valeur comptable tangible par action, dividendes inclus, en hausse de 21,8% sur un an.
Fort de ces performances, l'établissement financier basque fait part du lancement d'un nouveau programme extraordinaire de rachat d'actions d'une valeur de 2 MdsEUR, dont la première tranche de 1 MdEUR débutera le 5 août.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. est un groupe bancaire organisé autour de 3 pôles d'activités :
- banque de détail et assurance : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit-bail, crédit à la consommation, assurance, etc.) ;
- banque d'investissement et de marché : financement de projets, capital-investissement, intermédiation financière, conseil en fusions-acquisitions, etc. ;
- banque privée et gestion d'actifs.
A fin 2025, le groupe gère 502,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 472,7 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 5 642 agences dans le monde.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.