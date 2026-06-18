Edenred serait dans le collimateur du fonds britannique BC Partners, révèle ce matin La Lettre. "Le fonds d'investissement envisage de prendre le contrôle du leader du ticket-restaurant", explique le quotidien spécialisé dans les annonces confidentielles, qui ajoute que BC Partners cherche un partenaire financier et aurait approché quatre autres fonds à cette fin.
Edenred pèse actuellement 4,9 milliards d'euros en bourse, tandis que sa valeur d'entreprise, qui intègre la dette, s'établit à 6,1 milliards d'euros. L'action se négociait avant la publication de la rumeur à 20,68 EUR, après avoir perdu les deux tiers de sa valeur en trois ans.
Edenred SE est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 44 pays, plus de 60 millions de salariés utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d'1 million entreprises clientes.
Edenred SE propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la motivation (cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), à la mobilité (solutions multi-énergies, de maintenance, de péage, de parking et de mobilité) et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.