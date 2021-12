beaconsmind AG annonce la réalisation d'une levée de fonds et des changements de places de cotation de son titre

Regulatory News:

beaconsmind (ISIN : CH0451123589 – WKN : A2QN5W – VIENNA : BMD – EURONEXT : MLBMD) (Paris:MLBMD), fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les chaines de distribution, annonce une levée de fonds de 5,51 millions d'euros auprès d'un investisseur institutionnel international afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie de croissance globale de la société dans la période post COVID (l'"Investisseur"). La transaction aura lieu par le biais d'une augmentation de capital à partir du capital autorisé avec exclusion des droits de souscription des actionnaires actuels. L'augmentation de capital concernée est soumise à la décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société du 16 décembre 2021 de fixer un capital autorisé pour la Société. Le Conseil d'administration de la Société devrait décider de l'augmentation de capital à partir du capital autorisé le 16 décembre 2021.

L'augmentation de capital a pour but de renforcer la structure du capital de la Société. La Société a l'intention d'utiliser le produit de la levée de fonds pour renforcer sa stratégie de croissance via l'ouverture de nouveaux bureaux de vente à l’international et via des efforts menés sur les coentreprises internationales ainsi que les collaborations commerciales. À cette fin, la Société a l'intention d'augmenter davantage le nombre de ses employés dans le domaines des ventes, des produits, du développement et de la gestion du succès des clients.

Dans le cadre du financement de la croissance, la Société a l'intention de coter ses actions à la Bourse de Francfort sur le segment Scale et de révoquer la cotation actuelle sur le MTF de la Bourse de Vienne (marché direct plus) dans les prochains mois. Cette étape conduira à une structure de cotation simplifiée et élargira le champ des investisseurs potentiels sur un nouveau marché d'origine.

Avec la réorganisation de la cotation sur le segment Scale de la Bourse de Francfort, deux grandes banques allemandes, Hauck & Aufhäuser et Baader Bank, devraient fournir une couverture de recherche continue.

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est un pionnier dans le domaine des solutions logicielles de marketing basé sur la localisation (LBM) pour les enseignes de vente au détail. beaconsmind permet aux enseignes de mener avec succès des campagnes marketings géolocalisées. En équipant les magasins de balises bluetooth qui localisent et identifient avec précision leurs clients, et en intégrant sa solution logicielle, beaconsmind ouvre pour les enseignes physiques un nouveau canal d’interaction avec leurs clients, transformant en profondeur l’expérience d’achat. Grâce à sa solution, les enseignes physiques ont la possibilité de faire converger les achats digitaux et physiques et de combler les lacunes de chaque canal.

