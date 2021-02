beaconsmind : AG, fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé, annonce l'admission de ses titres sur Euronext Access+ à Paris

Regulatory News:

beaconsmind (Paris:MLBMD) (ISIN : CH0451123589 – Ticker : MLBMD), fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les enseignes de la grande distribution et l’optimisation de la fidélisation client, annonce aujourd’hui l’admission de ses titres sur le segment Access+ du marché Euronext Access à Paris, en vue de soutenir son expansion commerciale globale et d’accroître sa visibilité auprès des investisseurs et sur les marchés de capitaux.

Transformation de l’expérience d’achat grâce au marketing géolocalisé

beaconsmind permet aux distributeurs, disposant d’un réseau physique de magasins et d’une application clients, d’augmenter leur chiffre d’affaires grâce à des offres de marketing géolocalisées : messages, offres et autres interactions locales et personnalisées envoyés via l'application mobile du distributeur directement sur les appareils mobiles des clients en magasin.

beaconsmind équipe les points de vente physiques de balises Bluetooth afin de localiser et identifier les clients. La société intègre ensuite de manière fluide une solution logicielle propriétaire à l’environnement informatique préexistant des enseignes. Cela permet à ces dernières de bénéficier d’un nouveau type d’interaction et de communication avec leurs clients, d’offres de couponing basées sur la localisation ainsi que de campagnes marketing.

Les équipes marketing des enseignes utilisent cette solution logicielle dans le but de concevoir des campagnes performantes transformant l’expérience d’achat en magasin. Cela est rendu possible grâce à l’ensemble des données, collectées par les balises via les mobiles des clients, qui sont ensuite analysées par la solution logicielle : comportements d’achat en magasin, historique d’achat, panier moyen, parcours physique et digital des consommateurs, etc. La solution logicielle enrichit davantage les données clients déjà détenues par les enseignes, permettant ainsi une meilleure segmentation client et l’activation de campagnes pouvant être mesurées.

Ces interactions personnalisées en temps réel entre les enseignes et leurs clients via leurs téléphones portables (ou montres connectées, etc.) soutiennent directement le montant des paniers en magasin, la fréquence d’achat et, in fine, la fidélisation de la clientèle. Toutes ces mesures, clés pour le commerce de détail, permettent à la solution beaconsmind d’offrir un retour sur investissement rapide.

Max Weiland, Fondateur et Directeur général de beaconsmind déclare : « Depuis 2015, date de fondation de beaconsmind, notre technologie innovante, combinant software et hardware, s’est rapidement imposée comme l’une des solutions incontournables en marketing géolocalisé sur points de vente, notamment dans les secteurs du commerce de détail et des biens de consommation. Ce succès commercial traduit la pertinence de notre approche basée sur l’intégration fluide de notre solution, directement à la plateforme préexistante. Nos collaborations pérennes avec des enseignes prestigieuses reconduites année après année pour plus de 95% d’entre elles, attestent du retour sur investissement élevé et rapide de notre solution.

L’admission des titres beaconsmind sur Euronext Access+ à Paris est une étape importante de notre stratégie pour devenir une référence mondiale. A ce jour, la solution est utilisée dans plus de 20 pays, en Europe mais aussi en Amérique, en Chine, au Japon, au Moyen-Orient et nous poursuivons notre développement rapide. Au travers de cette opération, nous bénéficierons d’une plus grande visibilité et d’une crédibilité renforcée du fait de la transparence requise par la cotation. Cela va certainement soutenir nos efforts pour gagner de nouveaux grands comptes. Nous prévoyons une croissance très élevée en 2021 grâce au déploiement mondial de notre client historique, ainsi qu’un EBITDA positif. La récente levée de fonds, d’environ 3 millions de francs suisses, réalisée à l’occasion du processus de cotation sur Euronext nous permet de renforcer les équipes commerciales afin d’accélérer l'acquisition de nouveaux clients et, également, d’accompagner le déploiement mondial de nos clients historiques.

Notre avance technologique, tant sur le plan hardware que software, notre modèle asset-light permettant une rentabilité élevée et une forte récurrence des revenus nous permettront de susciter l’intérêt d’investisseurs spécialisés dans la tech et les tendances disruptives.

Dans le monde omnicanal d’aujourd’hui, les enseignes physiques doivent rendre leurs magasins attrayants et adopter la digitalisation. C’est un enjeu majeur auquel répond pleinement notre solution qui intègre des fonctionnalités digitales permettant à nos clients d’interagir avec leurs consommateurs au bon moment et au bon endroit. Les cartes du marketing ont été rebattues et la possibilité d’interactions contextualisées octroient de nouveaux leviers favorables à l’engagement et à la fidélisation des consommateurs. »

Informations relatives aux titres admis aux négociations

Les titres beaconsmind sont admis aux négociations sur le segment Access+ du marché Euronext Access à Paris, à compter de ce jour, le 10 février 2021, selon les modalités suivantes :

Marché : Euronext Access Paris

Segment : Access+

Libellé : beaconsmind AG

Code ISIN : CH0451123589

Mnémonique : MLBMD

Nombre d’actions : 2 108 884

Prix d’admission : 23€ par action

Capitalisation boursière lors de l’admission : 48 504 332€

Première journée de cotation : le 12 février 2021

Classification ICB : 10101020 - Consumer Digital Services

Partenaires de l'opération

Listing Advisor & IPO listing Sponsor : Invest Corporate Finance

On-going Listing sponsor : Invest Securities

Legal Advisor France : Lexelians

Legal Advisor Switzerland : Walder Wyss

Paying Agent France : BNP Paribas

Paying Agent Switzerland : Zürcher Kantonalbank

Auditors : PwC

Investor relations : NewCap

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est un pionnier dans le domaine des solutions logicielles de marketing basé sur la localisation (LBM) pour les enseignes de la grande distribution. beaconsmind permet aux enseignes de mener avec succès des campagnes marketings géolocalisées. En équipant les magasins de balises bluetooth qui localisent et identifient avec précision leurs clients, et en intégrant sa solution logicielle, beaconsmind ouvre pour les enseignes physiques un nouveau canal d’interaction avec leurs clients, transformant en profondeur l’expérience d’achat. Grâce à sa solution, les enseignes physiques ont la possibilité de faire converger les achats digitaux et physiques et de combler les lacunes de chaque canal.

beaconsmind a été récompensé par différents prix distinguant son produit exceptionnel, son avance technologique, et son approche orientée client. Retail Europe l’a désigné meilleure solution d’entreprise, meilleure solution en magasin et meilleure fournisseur pour les distributeurs. La solution a également obtenu un parrainage du programme Microsoft BizSpark Plus dans le domaine des services logiciels de Microsoft. Le conglomérat industriel allemand OSRAM, par l'intermédiaire de sa branche corporate ventures (Fluxunit), a pris une participation dans Beaconsmind en 2017.

Les installations et la solution logicielle BLE track-Adapter Beacon de Beaconsmind permettent à des distributeurs locaux et mondiaux d’offrir à leurs clients une expérience d’achat en magasin interactive et inédite.

Pour plus d’informations, visitez www.beaconsmind.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210210005426/fr/