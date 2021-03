beaconsmind AG : annonce sa collaboration avec DEPOT, le leader allemand de l'ameublement domestique, visant le déploiement d'une solution de marketing géolocalisée

Regulatory News:

beaconsmind (ISIN : CH0451123589 – Ticker : MLBMD) (Paris:MLBMD), fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les enseignes de distribution, annonce le déploiement de sa solution pour DEPOT, l'un des principaux spécialistes de l'ameublement domestique dans les pays germanophones, avec plus de 500 magasins en Allemagne, en Autriche et en Suisse. DEPOT utilisera la suite logicielle de beaconsmind et le hardware Beacon, qui communiqueront avec l'application mobile de la marque pour transformer l’expérience d'achat en magasin grâce aux interactions digitales.

Par l’intermédiaire de son application mobile existante, DEPOT pourra interagir en temps réel via des messages, offres et autres interactions locales et personnalisées au sein de ses magasins. Ce nouveau canal de marketing et d'expérience client, hautement performant et mesurable, contribuera à combler le fossé entre les expériences d'achat en ligne et hors ligne. beaconsmind permettra à DEPOT de mieux connaître ses clients, et d’adapter les offres et les recommandations au fur et à mesure de leur parcours au sein des différents rayons du magasin tels que ceux consacrés au mobilier, à la décoration et aux accessoires pour la maison.

Dr. Gunnar George, Directeur Général de DEPOT, déclare : « L'utilisation de technologies disruptives est cruciale pour les distributeurs. Nos clients étant de plus en plus habitués aux usages digitaux, il est prioritaire pour nous d'ouvrir ces canaux d'interaction numérique. Notre offre qui évolue au fil des saisons et des tendances, et nos magasins grands formats, sont idéaux pour favoriser l’interaction avec les clients directement par le biais de leur mobile. Nous sommes impatients de rendre l'expérience d'achat plus passionnante pour les clients en leur proposant des interactions personnalisées et pertinentes en fonction de leur position dans le magasin ».

Max Weiland, Fondateur et Directeur général de beaconsmind, déclare : « Dans le monde omnicanal d’aujourd’hui, les enseignes physiques telles que DEPOT doivent rendre leurs magasins attrayants et adopter la digitalisation avec une expérience d'achat qui intègre les avantages de l’expérience en ligne. Les clients s’attendent désormais à un degré de personnalisation et d'interaction avancé, où qu’ils soient, et nous pensons qu'ils auront tendance, dans un avenir proche, à considérer l’expérience d’achat standard non améliorée par le digital, inférieure à celle effectuée en ligne. C’est ici que réside notre valeur ajoutée, à savoir de permettre à des distributeurs comme DEPOT, dont les réseaux de magasins physiques sont centraux dans l’identité de marque, d'améliorer leur expérience d’achat en magasins grâce à des capacités d'interactions digitales, reliant de manière transparente l’achat en ligne et hors ligne. DEPOT innove en digitalisant son réseau et en investissant dans l'expérience client, et nous nous réjouissons de les soutenir dans leur impressionnante expansion. Max Weiland ajoute : « Cette importante acquisition client traduit la capacité de beaconsmind à déployer rapidement sa stratégie commerciale. Ce gain met également en évidence le raccourcissement des cycles de vente, et la maturité de la solution qui répond aux besoins des enseignes de distribution. »

À propos de DEPOT

La Société Gries Deco, avec ses deux marques fortes DEPOT et ipuro, est aujourd'hui l'une des plus grandes spécialistes de la décoration et de l'ameublement dans les pays germanophones. L'entreprise emploie actuellement environ 6 500 personnes et possède plus de 500 magasins DEPOT (y compris des partenaires) en Allemagne, en Autriche et en Suisse. En ouvrant environ 30 magasins par an depuis 2005, DEPOT s'est imposé comme un fournisseur de premier plan d'idées d'ameublement et d'accessoires de maison innovants. La gamme de produits de haute qualité change selon les saisons et est associée à un design moderne et innovant, à un facteur de bien-être et à des prix adaptés aux besoins des clients. 700 000 clients font leurs achats chez DEPOT chaque mois.

Pour plus d’informations, veuillez consultez le site www.depot-online.de

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est un pionnier dans le domaine des solutions logicielles de marketing basé sur la localisation (LBM) pour les enseignes de vente au détail. beaconsmind permet aux enseignes de mener avec succès des campagnes marketings géolocalisées. En équipant les magasins de balises bluetooth qui localisent et identifient avec précision leurs clients, et en intégrant sa solution logicielle, beaconsmind ouvre pour les enseignes physiques un nouveau canal d’interaction avec leurs clients, transformant en profondeur l’expérience d’achat. Grâce à sa solution, les enseignes physiques ont la possibilité de faire converger les achats digitaux et physiques et de combler les lacunes de chaque canal.

beaconsmind a été récompensé par différents prix distinguant son produit exceptionnel, son avance technologique, et son approche orientée client. Retail Europe l’a désigné meilleure solution d’entreprise, meilleure solution en magasin et meilleure fournisseur pour les distributeurs. La solution a également obtenu un parrainage du programme Microsoft BizSpark Plus dans le domaine des services logiciels de Microsoft. Le conglomérat industriel allemand OSRAM, par l'intermédiaire de sa branche corporate ventures (Fluxunit), a pris une participation dans Beaconsmind en 2017.

Les installations et la solution logicielle BLE track-Adapter Beacon de Beaconsmind permettent à des distributeurs locaux et mondiaux d’offrir à leurs clients une expérience d’achat en magasin interactive et inédite.

Pour plus d’informations, visitez www.beaconsmind.com

