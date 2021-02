beaconsmind annonce sa collaboration avec Baader Bank, un spécialiste des marchés de capitaux, pour évaluer les options d'une double cotation sur une place boursière germanophone

Regulatory News:

beaconsmind (ISIN : CH0451123589 – Ticker : MLBMD), fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les enseignes de vente au détail et l’optimisation de la fidélisation client, annonce la collaboration avec Baader Bank, la banque allemande leader sur les marchés de capitaux, afin d‘évaluer les options d'une double cotation sur une place boursière germanophone qui permettrait à beaconsmind de renforcer le ciblage des investisseurs et des clients potentiels, au plus près de sa base historique en Suisse.

Dans le prolongement de la cotation de ses actions sur Euronext Paris au début du mois, beaconsmind évalue actuellement les possibilités d'une double cotation de ses actions sur une place boursière proche de son berceau historique. Depuis sa création en 2015, beaconsmind compte en effet parmi ses clients et investisseurs de nombreux acteurs originaires de la région DACH (Allemagne, Autriche ou Suisse) dont, à titre d’exemple, Fluxunit, la branche de capital-risque d'OSRAM.

Cette décision est soutenue par la volonté de pouvoir enregistrer l’action beaconsmind dans les deux principales chambres de compensation de la zone euro, Euroclear (déjà activée par la cotation sur Euronext) et Clearstream, propriété de Deutsche Börse. Une double cotation sur une place boursière germanophone permettrait donc à beaconsmind, de cibler des clients et des investisseurs potentiels via toutes les institutions financières liées au dépositaire central de titres Clearstream.

Max Weiland, Fondateur et Directeur général de beaconsmind, a déclaré : "Chez beaconsmind, nous voulons devenir un acteur mondial. C'est ce qui a motivé la décision de coter l’action sur Euronext Paris, opération ayant par ailleurs bénéficié d’un accueil très favorable. Il est cependant très important pour nous d'être également proche de notre implantation historique au travers d’un listing sur une place boursière germanophone. Nous sommes ravis que la banque Baader nous aide à évaluer ce projet devant permettre de renforcer le ciblage des clients potentiels dans la région DACH, tout en continuant de renforcer la visibilité de notre Société auprès d’un bassin d'investisseurs élargi ".

À propos de Baader

La Banque Baader permet à ses clients d'accéder aux marchés internationaux des capitaux et d'investir dans des produits financiers de manière efficace, efficiente et sûre. En tant que banque familiale offrant des services complets, dont le siège est à Unterschleissheim près de Munich et qui compte plus de 400 employés, la Baader Bank conseille les entreprises de taille moyenne sur l’optimisation de la structure de financement, la stratégie de financement à long terme et la mise en œuvre opérationnelle dans chaque domaine. Elle est active dans les secteurs suivants : Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services et Research.

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est un pionnier dans le domaine des solutions logicielles de marketing basé sur la localisation (LBM) pour les enseignes de vente au détail. beaconsmind permet aux enseignes de mener avec succès des campagnes marketings géolocalisées. En équipant les magasins de balises bluetooth qui localisent et identifient avec précision leurs clients, et en intégrant sa solution logicielle, beaconsmind ouvre pour les enseignes physiques un nouveau canal d’interaction avec leurs clients, transformant en profondeur l’expérience d’achat. Grâce à sa solution, les enseignes physiques ont la possibilité de faire converger les achats digitaux et physiques et de combler les lacunes de chaque canal.

Pour plus d’informations, visitez www.beaconsmind.com.

