beaconsmind annonce son dual-listing suite à la cotation de ses actions à la Bourse de Vienne en Autriche

Renforcement de la visibilité sur les marchés germanophones

beaconsmind (ISIN : CH0451123589 – Ticker : MLBMD) (Paris:MLBMD), fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les chaînes de distribution, annonce la double cotation de ses actions sur le segment Direct Market Plus de la Bourse de Vienne pour soutenir son expansion commerciale mondiale et accroître sa visibilité auprès des investisseurs sur les marchés germanophones.

Depuis sa création en 2015, beaconsmind compte en effet parmi ses clients et investisseurs de nombreux acteurs originaires de la région DACH (Allemagne, Autriche ou Suisse) dont, à titre d’exemple, Fluxunit, la branche de capital-risque d'OSRAM. Cette double cotation à la Bourse de Vienne permettrait à beaconsmind de cibler les investisseurs et de sensibiliser les clients potentiels plus près de sa base historique en Suisse.

L’action beaconsmind va bénéficier d'une liquidité optimale sur ce marché et d'un trading en continu grâce à la Baader Bank AG, et à ses infrastructures de trading dernière génération (Xetra® T7), qui agira en tant que listing sponsor et teneur de liquidité sur ce marché.

Dans le prolongement de la cotation de ses actions sur Euronext Paris au début du mois, l’action beaconsmind sera désormais enregistrer dans les deux principales chambres de compensation de la zone euro, Euroclear (déjà activée par la cotation sur Euronext) et Clearstream, propriété de Deutsche Börse.

Max Weiland, Fondateur et Directeur général de beaconsmind, a déclaré : " Nous remercions chaleureusement l’équipe de Wiener Böerse pour la bonne gestion ce nouveau listing. Nous sommes ravis d'être idéalement positionnés pour cibler les clients et investisseurs potentiels sur les marchés où nous avons initié notre développement il y a six ans. En outre, nous sommes ravis d'avoir à nos côtés la Baader Bank en tant que Capital Market Coach et market maker. Notre avance technologique, tant sur le plan hardware que software, notre modèle asset-light permettant une rentabilité élevée et une forte récurrence des revenus, nous permettront de susciter l’intérêt de nouveaux clients et de nouveaux financements provenant d'investisseurs spécialisés dans la tech ainsi que dans les tendances disruptives du marché germanophone. »

Transformation de l’expérience d’achat grâce au marketing géolocalisé

beaconsmind permet aux distributeurs, disposant d’un réseau physique de magasins et d’une application clients, d’augmenter leur chiffre d’affaires grâce à des offres de marketing géolocalisées : messages, offres et autres interactions locales et personnalisées envoyés via l'application mobile du distributeur directement sur les appareils mobiles des clients en magasin.

beaconsmind équipe les points de vente physiques de balises Bluetooth afin de localiser et identifier les clients. La société intègre ensuite de manière fluide une solution logicielle propriétaire à l’environnement informatique préexistant des enseignes. Cela permet à ces dernières de bénéficier d’un nouveau type d’interaction et de communication avec leurs clients, d’offres de couponing basées sur la localisation ainsi que de campagnes marketing.

Les équipes marketing des enseignes utilisent cette solution logicielle dans le but de concevoir des campagnes performantes transformant l’expérience d’achat en magasin. Cela est rendu possible grâce à l’ensemble des données, collectées par les balises via les mobiles des clients, qui sont ensuite analysées par la solution logicielle : comportements d’achat en magasin, historique d’achat, panier moyen, parcours physique et digital des consommateurs, etc. La solution logicielle enrichit davantage les données clients déjà détenues par les enseignes, permettant ainsi une meilleure segmentation client et l’activation de campagnes pouvant être mesurées.

Ces interactions personnalisées en temps réel entre les enseignes et leurs clients via leurs téléphones portables (ou montres connectées, etc.) soutiennent directement le montant des paniers en magasin, la fréquence d’achat et, in fine, la fidélisation de la clientèle. Toutes ces mesures, clés pour le commerce de détail, permettent à la solution beaconsmind d’offrir un retour sur investissement rapide.

Informations relatives aux titres admis aux négociations

Les titres beaconsmind sont admis aux négociations sur le segment Direct Market Plus sur la Bourse de Vienne à compter du 9 mars 2021, selon les modalités suivantes :

Marché : Bourse de Vienne

Segment : Direct Market Plus

Libellé : beaconsmind AG

Code ISIN : CH0451123589

Mnémonique : BMD

Nombre d’actions : 2 108 884

Prix d’admission : Cours de clôture du 8 mars sur Euronext access+

Première journée de cotation : 9 mars 2021

Partenaires de l'opération

Market Maker and

Capital Markets Coach Auditors Investor relations BAADER pwc NewCap

À propos de Wiener Börser AG

En tant que principal fournisseur d'infrastructures de marché dans la région, Wiener Börse AG est la porte d'entrée des marchés mondiaux. Opérant sur les bourses de Vienne et de Prague, le Groupe propose des systèmes d’informations et services informatiques de pointe. Les sociétés cotées en bourse reçoivent un maximum de liquidités et les investisseurs bénéficient de la négociation rapide et rentable du leader du marché. Wiener Börse AG collecte et distribue également des données boursières et calcule les indices les plus importants de la région. En raison de ce savoir-faire unique, les bourses nationales de Budapest, Ljubljana et Zagreb font confiance à ses services informatiques. En outre, le Groupe détient des participations dans des bourses de l'énergie et des chambres de compensation.

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est un pionnier dans le domaine des solutions logicielles de marketing basé sur la localisation (LBM) pour les enseignes de vente au détail. beaconsmind permet aux enseignes de mener avec succès des campagnes marketings géolocalisées. En équipant les magasins de balises bluetooth qui localisent et identifient avec précision leurs clients, et en intégrant sa solution logicielle, beaconsmind ouvre pour les enseignes physiques un nouveau canal d’interaction avec leurs clients, transformant en profondeur l’expérience d’achat. Grâce à sa solution, les enseignes physiques ont la possibilité de faire converger les achats digitaux et physiques et de combler les lacunes de chaque canal.

Pour plus d’informations, visitez www.beaconsmind.com.

