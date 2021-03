beaconsmind : annonce son plan de développement international et l'ouverture prochaine d'un bureau au Moyen-Orient

Regulatory News:

beaconsmind (ISIN : CH0451123589 – Ticker : MLBMD) (Paris:MLBMD), fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les chaines de distribution, annonce son plan de développement international, visant l’accompagnement global de ses clients et son expansion sur de nouveaux marchés, ainsi que l’ouverture dans les prochains mois d’une antenne au Moyen-Orient.

La stratégie de développement international repose sur l’ouverture de trois nouvelles antennes internationales d'ici fin de 2022 dans les zones Moyen-Orient, Asie-Pacifique et Amériques. Une stratégie de vente adaptée à la région est en effet nécessaire pour promouvoir efficacement la solution SaaS beaconsmind, la plupart des responsables clés impliqués dans le processus de vente étant généralement basés dans les sièges sociaux locaux (PDG, responsable distribution, responsable IT/Innovation ou, encore, responsable marketing). L’expansion du Groupe sera orchestrée de la façon suivante :

le siège historique de Zurich, en Suisse, couvrira les comptes clients mondiaux et constituera le point central pour les opérations et la logistique de la Société, tout en conservant la direction du développement commercial en Europe ;

les antennes internationales accompagneront le développement commercial des clients dans les autres régions du monde, en fonction des zones respectives d’implantation de leur siège.

Le choix de l’implantation des antennes dans les différentes régions, est réalisé sur la base de la localisation des magasins dans lesquels la solution beaconsmind est mise en place, ainsi qu’en fonction des données d'utilisation dont dispose l’entreprise. L’annonce de l’ouverture au Moyen-Orient intervient ainsi suite à un processus de préouverture de 3 mois, qui sera également appliqué dans le cadre des prochaines ouvertures prévues d'ici fin 2021 en Asie-Pacifique et dans la zone Amériques en 2022, et qui repose sur les actions suivantes :

une analyse régionale des magasins avec la solution beaconsmind ou dans lesquels la solution peut être mise en place, du potentiel de croissance, des politiques régionales en lien avec la Covid-19 concernant l'ouverture des magasins et des restaurants/hôtels, des niveaux de prix, de la croissance des solutions SaaS ainsi que des données d'utilisation du marketing géolocalisé ;

des magasins avec la solution beaconsmind ou dans lesquels la solution peut être mise en place, du potentiel de croissance, des politiques régionales en lien avec la Covid-19 concernant l'ouverture des magasins et des restaurants/hôtels, des niveaux de prix, de la croissance des solutions SaaS ainsi que des données d'utilisation du marketing géolocalisé ; l’embauche de commerciaux spécialisés dans la secteur de la vente au détail, chargés de la préparation des rencontres stratégiques entre dirigeants (roadshow);

dans la secteur de la vente au détail, chargés de la préparation des rencontres stratégiques entre dirigeants (roadshow); l’organisation de rencontres stratégiques entre les dirigeants (roadshow), pendant lesquelles PDG et membres du Conseil d'administration rencontrent des clients potentiels ainsi que des partenaires locaux pendant plusieurs semaines afin de confirmer l'intérêt local pour le marketing géolocalisé et par conséquent le potentiel de chiffre d’affaires de beaconsmind.

L'achèvement du processus de préouverture du site du Moyen-Orient a été rendu possible par la levée de fonds de décembre 2020. Un roadshow de 3 semaines a été réalisé grâce à la bonne gestion par la région de la vaccination Covid-19 et des politiques locales favorables aux commerçants. beaconsmind est désormais en phase finale de négociation avec des partenaires locaux solides. En outre, la Société a rencontré des clients potentiels très intéressés par sa solution SaaS de marketing géolocalisé dans les secteurs des centres commerciaux, des salles de sport, des supermarchés/hypermarchés, de la logistique, de la culture et des hôtels/restaurants/cafés. La Société dispose maintenant d’une force de vente sur place et met en œuvre les mesures nécessaires pour activer une présence commerciale à Dubaï, EAU.

Max Weiland, Fondateur et Directeur général de beaconsmind, a déclaré : “Le Moyen-Orient est une région en pleine effervescence, avec la Coupe du monde de football au Qatar et l'Exposition universelle de Dubaï qui se précise. La demande locale pour les solutions technologiques innovantes est très forte et, dans ce contexte, notre solution a reçu un accueil extrêmement encourageant tout au long du roadshow régional. Nous avons la conviction que le processus de vente est plus simple lorsque la prise de décision est centralisée. Cela entraînera en retour des cycles de vente plus rapides pour beaconsmind. Les populations du Moyen-Orient ont démontré leur appétence pour l’adoption des nouvelles technologies, et notre solution SaaS de marketing géolocalisé aura un impact significatif sur l'expérience d'achat proposée par nos clients. En effet dans cette région, les consommateurs sont contraints de faire leurs achats dans des

surfaces intérieures exceptionnellement grandes la majeure partie de l'année, et la technologie d'orientation par balises Bluetooth alimentées par batterie, déjà largement disponible, facilite leur parcours. Nos balises Bluetooth alimentées directement dans les rails d’éclairage offrent non seulement une solution supérieure aux balises à batteries qui doivent être remplacées, mais notre solution ouvre également un tout nouveau canal marketing pour nos clients, susceptible de générer des résultats commerciaux prometteurs dans les mois à venir. “

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est un pionnier dans le domaine des solutions logicielles de marketing basé sur la localisation (LBM) pour les enseignes de vente au détail. beaconsmind permet aux enseignes de mener avec succès des campagnes marketings géolocalisées. En équipant les magasins de balises bluetooth qui localisent et identifient avec précision leurs clients, et en intégrant sa solution logicielle, beaconsmind ouvre pour les enseignes physiques un nouveau canal d’interaction avec leurs clients, transformant en profondeur l’expérience d’achat. Grâce à sa solution, les enseignes physiques ont la possibilité de faire converger les achats digitaux et physiques et de combler les lacunes de chaque canal.

Pour plus d’informations, visitez www.beaconsmind.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210316005935/fr/