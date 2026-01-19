Zurich Insurance a en effet soumis une proposition améliorée au conseil d'administration de Beazley pour acquérir 100% du groupe, proposant désormais à ses actionnaires un prix de 1280 pence en cash par action Beazley.

La compagnie d'assurance helvétique souligne que ce nouveau prix d'offre représente une prime de 56% sur le cours de clôture de vendredi soir, et de 32% sur le cours record de l'action Beazley de 973 pence enregistré le 6 juin 2025.

Zurich estime que sa proposition offre aux actionnaires de Beazley "une valeur de rachat immédiate et certaine pour leur investissement à un niveau supérieur à ce que Beazley pourrait atteindre dans un délai raisonnable grâce à l'exécution de sa stratégie".

"Cette combinaison de deux entreprises hautement complémentaires permettrait de créer une plateforme mondiale de spécialités de premier plan, basée au Royaume-Uni, qui exploiterait également la présence de Beazley chez Lloyd's de Londres", souligne le Suisse.