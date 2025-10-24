UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur Beiersdorf avec un objectif de cours abaissé de 98 à 92 euros, une nouvelle cible laissant 5% de potentiel de baisse pour le titre du groupe de cosmétiques allemand.
Dans le résumé de sa note, le broker pointe 'une publication trimestrielle faible, avec des réductions d'objectifs et des indications que les performances opérationnelles pourraient être plus lentes plus longtemps'.
S'il reconnait des 'changements de stratégie prometteurs' pour le groupe (qui exploite notamment les marques Nivea, Eucerin et La Prairie), UBS estime que ceux-ci prendront du temps pour porter leurs fruits.
Beiersdorf Aktiengesellschaft est spécialisé dans le développement, la production et la commercialisation de produits cosmétiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques (82,9%) : produits de soins du visage et du corps (marques Nivea Labello, 8x4, SBT, La Prairie, Slek et Florena), produits capillaires (Nivea), pansements et bandages (principalement Hansaplast et Elastoplast) et produits dermatologiques (Eucerin) ;
- produits adhésifs (17,1%) : sparadraps, bandes adhésives, bandes de plâtrage, scotchs, etc. (marque tesa).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (43,8%), Afrique-Asie-Australie (30,1%) et Amériques (26,1%).
