Beieisdorf : objectif de cours abaissé chez UBS

UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur Beiersdorf avec un objectif de cours abaissé de 98 à 92 euros, une nouvelle cible laissant 5% de potentiel de baisse pour le titre du groupe de cosmétiques allemand.



Dans le résumé de sa note, le broker pointe 'une publication trimestrielle faible, avec des réductions d'objectifs et des indications que les performances opérationnelles pourraient être plus lentes plus longtemps'.



S'il reconnait des 'changements de stratégie prometteurs' pour le groupe (qui exploite notamment les marques Nivea, Eucerin et La Prairie), UBS estime que ceux-ci prendront du temps pour porter leurs fruits.