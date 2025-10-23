Le groupe allemand Beiersdorf, bien connu pour sa marque Nivea, a revu à la baisse ses prévisions pour 2025, évoquant un ralentissement du marché des soins de la peau, notamment dans les pays émergents. Il vise désormais une croissance organique d'environ 2,5%, contre 3% auparavant. La division grand public est attendue également à 2,5%, contre 3% à 4% précédemment.
Les ventes du troisième trimestre ont atteint 2,35 milliards d'euros (+1,7% en organique), en ligne avec les prévisions. La marque phare Nivea recule de 0,4%, tandis que la catégorie derma bondit de 12,4%. L'objectif de marge EBIT reste inchangé, légèrement au-dessus des 13,9% enregistrés en 2024.
En dépit de cette révision, le titre gagne 0,8% à 97 EUR au début de la journée boursière. Les investisseurs placent un petit pari sur le changement de stratégie qui consiste à recentrer Nivea sur des catégories autres que le visage et le corps.
Beiersdorf Aktiengesellschaft est spécialisé dans le développement, la production et la commercialisation de produits cosmétiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques (82,9%) : produits de soins du visage et du corps (marques Nivea Labello, 8x4, SBT, La Prairie, Slek et Florena), produits capillaires (Nivea), pansements et bandages (principalement Hansaplast et Elastoplast) et produits dermatologiques (Eucerin) ;
- produits adhésifs (17,1%) : sparadraps, bandes adhésives, bandes de plâtrage, scotchs, etc. (marque tesa).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (43,8%), Afrique-Asie-Australie (30,1%) et Amériques (26,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.