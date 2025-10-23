Beiersdorf abaisse une nouvelle fois ses prévisions pour 2025

Le groupe allemand Beiersdorf, bien connu pour sa marque Nivea, a revu à la baisse ses prévisions pour 2025, évoquant un ralentissement du marché des soins de la peau, notamment dans les pays émergents. Il vise désormais une croissance organique d'environ 2,5%, contre 3% auparavant. La division grand public est attendue également à 2,5%, contre 3% à 4% précédemment.



Les ventes du troisième trimestre ont atteint 2,35 milliards d'euros (+1,7% en organique), en ligne avec les prévisions. La marque phare Nivea recule de 0,4%, tandis que la catégorie derma bondit de 12,4%. L'objectif de marge EBIT reste inchangé, légèrement au-dessus des 13,9% enregistrés en 2024.



En dépit de cette révision, le titre gagne 0,8% à 97 EUR au début de la journée boursière. Les investisseurs placent un petit pari sur le changement de stratégie qui consiste à recentrer Nivea sur des catégories autres que le visage et le corps.