Beiersdorf : Deutsche Bank n'est plus à la vente

Publié le 07/08/2025 à 15:32 Zonebourse.com

Deutsche Bank a annoncé jeudi avoir relevé son conseil sur le titre Beiersdorf de 'vendre' à 'conserver' avec un objectif de cours laissé inchangé à 98 euros, invoquant principalement des questions de valorisation.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'analyste fait remarquer que l'action accuse désormais un repli de 21% cette année pour se traiter à des plus bas de dix ans en comparaison de l'indice MSCI Europe.



Si Deutsche Bank reconnaît que certains risques entourent toujours la croissance de ses résultats sur le moyen terme, l'intermédiaire souligne que l'action est maintenant devenue très intéressante en comparaison du reste du marché et par rapport aux autres entreprises du secteur, avec une valorisation au plus bas depuis 10 ans.



Il fait également remarquer que la direction de l'entreprise est maintenant sous forte pression pour améliorer les performances du groupe, mais retient aussi le regain d'intérêt des internautes pour ses marques, surtout pour ce qui concerne les produits haut de gamme.



S'il craint que Nivea peine à se développer davantage voire finisse par se heurter à 'un plafond de verre', le professionnel assure ne pas envisager de gros risque à la baisse pour le moment.