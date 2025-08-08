Beiersdorf : HSBC reste à achat, mais abaisse sa cible

HSBC réaffirme son conseil 'achat' sur Beiersdorf tout en abaissant son objectif de cours de 144 à 135 euros, après des ventes trimestrielles inférieures aux attentes, ce qui a entraîné une légère réduction par le groupe de ses objectifs annuels.



'Bien que le second semestre puisse se révéler meilleur, les problèmes liés à la confiance dans la direction et à la santé de la marque Nivea prendront du temps à se résoudre', prévient le broker en charge du dossier.



HSBC souligne néanmoins que l'action Beiersdorf est revenue à ses niveaux de 2022 malgré une croissance de 50% du BPA depuis lors, 'ce qui suggère que de la valeur demeure' dans le groupe de cosmétiques.