Beiersdorf : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Beiersdorf, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 122 à 100 euros, prévenant que la croissance organique du groupe de cosmétiques allemand au troisième trimestre ne devrait pas se redresser comme attendu.



'Ceci a 2 incidences selon nous : l'objectif de 3 à 4% de croissance organique sur 2025 est à risque, et l'hypothèse d'un accident de court terme se réduit au bénéfice de celle d'un portefeuille soit trop étroit soit trop premiumisé sur Nivea', avance l'analyste.



Oddo BHF continue néanmoins de voir Beiersdorf comme un 'acteur de qualité dans le skincare qui poursuit la stratégie adéquate de déploiement de son empreinte opérationnelle sur son core business depuis l'arrivée du CEO actuel, Vincent Warnery'.