Vincent Warnery est président du conseil d'administration de Beiersdorf AG et co-directeur de Beiersdorf Health Care AG & Co. KG.
Au cours de sa carrière, M. Warnery a été directeur général des cosmétiques actifs chez L'Oréal SA, directeur général des produits de consommation chez L'Oréal USA, Inc. et directeur général des produits de consommation chez LOreal Japan Ltd. Directeur général des produits grand public chez LOreal Japan Ltd. General Manager-Consumer Products chez L'Oréal Portugal Unipessoal Ltda. et Directeur Marketing chez L'Oréal (UK) Ltd. (qui sont toutes des filiales de L'Oréal SA), directeur général des produits de consommation chez Maybelline AG, directeur du marketing chez L'Oréal SA, directeur général des produits de consommation chez L'Oréal USA, Inc. Directeur général des produits de consommation chez LOreal Japan Ltd. General Manager-Consumer Products chez L'Oréal Portugal Unipessoal Ltda. et Marketing Director chez L'Oréal (UK) Ltd. (qui sont toutes des filiales de L'Oréal SA), Senior Brand Manager chez Bacardi-Martini France SAS, Assistant Brand Manager chez Procter & Gamble France SAS et Senior VP & Global Head-Consumer Health chez Sanofi AB.
Il est titulaire d'un MBA de l'ESSEC Business School.
