Bekaert NV est un leader du marché et de la technologie au niveau mondial dans les technologies de transformation des câbles en acier et de revêtement. Le groupe continue d'être le fournisseur privilégié de ses produits et solutions en câbles d'acier en proposant en permanence une valeur supérieure à ses clients du monde entier. Bekaert NV est une entreprise mondiale de 21 000 employés dans le monde entier, et dont le siège est en Belgique.