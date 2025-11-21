Bekaert gagne plus de 2% à Bruxelles, à la suite de l'annonce du démarrage ce vendredi de la nouvelle tranche de son programme de rachat d'actions, pour un montant total de jusqu'à 25 millions d'euros, des actions destinées à être annulées.
Le spécialiste belge des technologies de transformation des câbles en acier et de revêtement précise que, sous réserve des conditions de marchés, il a l'intention d'achever cette tranche avant la publication de ses résultats 2025, prévue le 26 février prochain.
Bekaert NV est un leader du marché et de la technologie au niveau mondial dans les technologies de transformation des câbles en acier et de revêtement. Le groupe continue d'être le fournisseur privilégié de ses produits et solutions en câbles d'acier en proposant en permanence une valeur supérieure à ses clients du monde entier.
Bekaert NV est une entreprise mondiale de 21 000 employés dans le monde entier, et dont le siège est en Belgique.
