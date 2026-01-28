Bekaert rachète à Bridgestone des activités de renfort de pneus

Bekaert annonce avoir conclu un accord avec Bridgestone pour acquérir ses activités de renfort de pneus en Chine et en Thaïlande, renforçant ainsi la position de leader de sa division renforcement du caoutchouc sur le marché mondial du renfort de pneus.

Les deux entreprises ont aussi signé un accord de fourniture à long terme, qui "garantit la continuité de l'approvisionnement de renfort de haute qualité", accompagné du transfert de deux sites de fabrication de cordons de pneus de Bridgestone.



La transaction devrait ajouter environ 80 millions d'euros aux ventes consolidées de Bekaert sur une base annuelle. La contrepartie en cash de 60 MEUR sera financée grâce à des soldes de trésorerie disponibles.



Le groupe industriel belge estime que cette transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires applicables et des conditions de clôture habituelles.