Bending Spoons vise jusqu'à 1,62 milliard de dollars lors de son introduction au Nasdaq
Bending Spoons prépare une introduction en Bourse aux États-Unis qui pourrait lui permettre de lever jusqu'à 1,62 milliard de dollars. Le groupe technologique italien, spécialisé dans l'acquisition et le développement d'entreprises de logiciels, prévoit de proposer 58 millions d'actions à un prix compris entre 26 et 28 dollars. Au sommet de cette fourchette, la société serait valorisée à environ 19 milliards de dollars. Environ 60% des titres proposés proviendront d'une émission nouvelle, le reste étant cédé par des actionnaires existants, dont Baillie Gifford.
Basée à Milan, Bending Spoons s'est développée grâce à une stratégie consistant à racheter des plateformes numériques puis à les restructurer afin d'en accélérer la croissance. Son portefeuille comprend notamment Vimeo, WeTransfer, AOL et Eventbrite. L'entreprise a fortement amélioré ses résultats financiers, enregistrant un bénéfice net de 27,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 601 millions de dollars au premier trimestre, contre une perte nette de 112,2 millions de dollars et des revenus de 259 millions un an plus tôt.
Cette opération figure parmi les plus importantes introductions en Bourse européennes de l'année et intervient dans un contexte de regain d'activité sur les marchés américains. Depuis le début de l'année, 179 sociétés ont levé environ 150 milliards de dollars aux États-Unis, selon Dealogic. L'introduction de Bending Spoons servira également de test pour l'appétit des investisseurs envers les sociétés de logiciels, dans un secteur profondément transformé par l'essor de l'intelligence artificielle. Les actions devraient être cotées sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "BSP", avec Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Allen & Co comme chefs de file de l'opération.
JPMorgan Chase & Co. figure parmi les principaux groupes bancaires américains. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- banque d'investissement et de marché (42,3%) : conseil en fusions-acquisitions et en restructuration, augmentation de capital, capital-investissement, interventions sur les marchés d'actions, d'obligations et de produits dérivés, intermédiation boursière, etc. ;
- banque de détail (41%) : vente de services financiers classiques et spécialisés (crédit immobilier, crédit automobile, assurance, etc.) au travers d'un réseau de plus de 5 083 agences bancaires. En outre, le groupe développe une activité de vente de cartes de crédit ;
- gestion d'actifs (13%) : 4 791 MdsUSD d'actifs sous gestion à fin 2025 ;
- banque commerciale (3,7%).
A fin 2025, le groupe gère 2 559,3 MdsUSD d'encours de dépôts et 1 467,7 MdsUSD d'encours de crédits.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Etats-Unis (76,6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (13,4%), Asie-Pacifique (7,7%), Amérique latine et Iles Caraïbes (2,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.