Bénéfice net en baisse chez Neurones, prévisions annuelles confirmées

Neurones rapporte avoir enregistré un résultat net part du Groupe de 22,7 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, un chiffre en contraction de 7% par rapport aux 24,5 millions d'euros publiés un an plus tôt. Ce repli ramène la marge nette à 5,3% du chiffre d'affaires, contre 6,1% au S1 2024.



Le chiffre d'affaires semestriel s'élève quant à lui à 424,3 millions d'euros, en progression de 5,4%, dont +4,6% à périmètre constant. Le résultat opérationnel ressort à 33,1 millions d'euros, soit 7,8% du chiffre d'affaires, en baisse de 11% sur un an.



Cette évolution reflète une pression sur la marge brute liée à la tension sur les prix, une légère hausse de l'intercontrat et de nouvelles charges fiscales et sociales estimées à 0,4% du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel d'activité s'établit à 37,4 millions d'euros, soit une marge de 8,8%.



La trésorerie nette, hors dettes IFRS 16, atteint 282,2 millions d'euros, en progression de 25,3 millions sur un an.



Dans un climat économique jugé toujours incertain, le groupe confirme ses prévisions pour 2025 : un chiffre d'affaires de près de 850 millions d'euros et une marge opérationnelle d'environ 8%.