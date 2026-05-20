Bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu pour Hasbro mais le chiffre d'affaires déçoit
Hasbro, numéro deux américain du jouet, a publié mercredi un bénéfice supérieur aux attentes grâce à la vigueur non démentie de son activité de jeux de rôle, mais a aussi dévoilé un chiffre d'affaires légèrement en dessous du consensus.
Le groupe de Pawtucket (Rhode Island) a dégagé sur les trois mois clos fin mars un bénéfice opérationnel ajusté de 287 millions de dollars, en hausse de 29% par rapport au profit de 222,4 millions de dollars réalisé un an plus tôt.
Sa marge opérationnelle s'est quant à elle améliorée pour atteindre 28,7% contre 25,1% au 1er trimestre 2025.
Toujours en données ajustées, le bénéfice net part du groupe s'établit à 1,47 dollar, à comparer avec 1,04 dollar sur la même période de 2025 et un consensus de 1,29 dollar.
Le chiffre d'affaires déçoit
Le fabricant de jeux et jouets a cependant vu son chiffre d'affaires augmenter moins que prévu, de 13% à 1 milliard de dollars, là où les analystes anticipaient 1,06 milliard de dollars.
Celui de son activité de jeux de rôle Wizards of the Coast, qui inclut ses jeux numériques et la franchise de cartes Magic: The Gathering, a grimpé de 26% à 582 millions de dollars sur le trimestre.
Hasbro a par ailleurs confirmé son objectif annuel d'une croissance du chiffre d'affaires de 3% à 5% à taux de change constants, pour une marge opérationnelle comprise entre 24% et 25%.
L'action Hasbro (qui a gagné 18% depuis le début de l'année) perdait 2,2% dans les transactions en avant-Bourse dans le sillage de la publication des résultats.
Hasbro, Inc. est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de jeux et de jouets. En outre, le groupe développe une activité de production de films et de programmes TV. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de jouets et de jeux (93,8%) : figurines et jouets d'action, poupées et peluches, jouets traditionnels, jouets et jeux électroniques, jouets et jeux créatifs et éducatifs, jeux de cartes, etc. vendus sous marques de franchise (Littlest Pet Shop, Magic : The Gathering, Monopoly, My Little Pony, Nerf, Play-Doh et Transformers), sous marques partenaires (Spider-Man, The Avengers, Star Wars, Disney Princess, Disney Frozen, Disney's Descendants, Beyblade, Dreamworks' Trolls, Sesame Street et Yo-Kai Watch), sous marques détenues en propre (Baby Alive, Furreal Friends, Kre-o, Playskool et Playskool Heroes) et autres (jeux de société et jeux numériques vendus sous les marques Dungeons & Dragons, Jenga, The Game Of Life, Operation, Pie Face, Scrabble, Trivial Pursuit, Twister, Fantastic Gymnastics, Speak Out et Toilet Trouble) ;
- production et vente de licences de films, de programmes TV et de jeux numériques (2,8%) ;
- autres (3,4%).
62,9% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.