Au titre de son programme de rachat d'actions, Bénéteau annonce avoir confié ce mercredi 3 décembre, à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat portant sur l'achat d'un volume maximal de 400 000 actions.

Ces rachats de titres, qui pourront être réalisés à un prix maximum n'excédant pas les limites fixées par l'AG, sont destinés notamment à satisfaire un prochain programme d'attribution gratuite d'actions par le fabricant de navires de plaisance.