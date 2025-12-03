Au titre de son programme de rachat d'actions, Bénéteau annonce avoir confié ce mercredi 3 décembre, à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat portant sur l'achat d'un volume maximal de 400 000 actions.
Ces rachats de titres, qui pourront être réalisés à un prix maximum n'excédant pas les limites fixées par l'AG, sont destinés notamment à satisfaire un prochain programme d'attribution gratuite d'actions par le fabricant de navires de plaisance.
Bénéteau figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la construction et de la commercialisation de bateaux de plaisance. Le CA (hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- bateaux (97,7%) : bateaux à voile (n° 1 mondial) et à moteur (marques Bénéteau, Jeanneau, Prestige), yachts (CNB, Prestige Yachts, Monte Carlo Yachts) et catamarans (Lagoon) ;
- autres (2,3%) : notamment pièces de rechange.
La répartition géographique du CA (hors activités cédées) est la suivante : France (15,5%), Europe (46,8%), Amérique du Nord (26,3%), Asie (3,8%), Amérique du Sud (0,9%) et autres (6,7%).
En novembre 2024, le groupe a cédé l'activité fabrication de maisons mobiles de loisirs.
