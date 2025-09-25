Bénéteau : Oddo BHF abaisse sa cible et maintient son conseil

Oddo BHF maintient son avis 'Neutre' sur le titre Bénéteau, avec un objectif de cours abaissé de 9,60 euros à 8,50 euros.



L'analyste relève des résultats S1 inférieurs aux attentes, avec un EBITDA de 8,5 MEUR (77,7 MEUR un an plus tôt) et un ROC à -20,6 MEUR (vs -10 MEUR estimé), traduisant un contexte 'compliqué'.



Le broker explique cette contre-performance par la baisse d'activité (-47 MEUR), le déploiement du nouvel ERP (-11 MEUR), les coûts liés à l'activité partielle en Europe (-7 MEUR) et les pertes du chantier américain (-8 MEUR).



La note indique un 'retour attendu de la croissance et de la profitabilité au S2', avec un CA d'environ 500 MEUR, un impact droits de douane de 5/10 MEUR et un ROC annuel 'autour de l'équilibre'.