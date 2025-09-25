Oddo BHF maintient son avis 'Neutre' sur le titre Bénéteau, avec un objectif de cours abaissé de 9,60 euros à 8,50 euros.
L'analyste relève des résultats S1 inférieurs aux attentes, avec un EBITDA de 8,5 MEUR (77,7 MEUR un an plus tôt) et un ROC à -20,6 MEUR (vs -10 MEUR estimé), traduisant un contexte 'compliqué'.
Le broker explique cette contre-performance par la baisse d'activité (-47 MEUR), le déploiement du nouvel ERP (-11 MEUR), les coûts liés à l'activité partielle en Europe (-7 MEUR) et les pertes du chantier américain (-8 MEUR).
La note indique un 'retour attendu de la croissance et de la profitabilité au S2', avec un CA d'environ 500 MEUR, un impact droits de douane de 5/10 MEUR et un ROC annuel 'autour de l'équilibre'.
Bénéteau figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la construction et de la commercialisation de bateaux de plaisance. Le CA (hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- bateaux (97,7%) : bateaux à voile (n° 1 mondial) et à moteur (marques Bénéteau, Jeanneau, Prestige), yachts (CNB, Prestige Yachts, Monte Carlo Yachts) et catamarans (Lagoon) ;
- autres (2,3%) : notamment pièces de rechange.
La répartition géographique du CA (hors activités cédées) est la suivante : France (15,5%), Europe (46,8%), Amérique du Nord (26,3%), Asie (3,8%), Amérique du Sud (0,9%) et autres (6,7%).
En novembre 2024, le groupe a cédé l'activité fabrication de maisons mobiles de loisirs.