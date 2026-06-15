Bénéteau : rationalisation des activités américaines et une nomination

Le spécialiste vendéen du nautisme a annoncé l'arrêt de son site de production de Cadillac (Michigan) au troisième trimestre 2026. Affecté par le conflit au Moyen-Orient et des pertes cumulées de 30 millions d'euros, le groupe se sépare de Four Winns, Glastron et Scarab Jet pour se recentrer sur ses marques stratégiques.

Cette décision intervient dans un climat macroéconomique dégradé. Déjà sur la défensive lors de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel le 4 mai dernier, Beneteau a subi de plein fouet l'attentisme des acheteurs, exacerbé par le déclenchement du conflit au Moyen-Orient en mars 2026.



Mais au-delà de la conjoncture géopolitique, c'est l'équation financière du site américain qui a poussé la direction à trancher. Positionnées sur les segments structurellement en déclin des bowriders et des jet boats, les marques américaines affichent une rentabilité exsangue, avec près de 30 MEUR de pertes opérationnelles cumulées sur les exercices 2024 et 2025. Un gouffre financier que les investissements récents n'ont pas réussi à combler.



Une opération ciblée pour protéger les marges



L'ensemble des activités sacrifiées représentait moins de 5% du chiffre d'affaires global de Bénéteau en 2025. Le groupe a d'ailleurs précisé qu'une recherche de repreneurs était en cours et que le service après-vente serait pleinement assuré d'ici la finalisation de la cession. "Cette décision ne remet pas en cause les ambitions du groupe Bénéteau sur le marché américain", tempère la direction dans son communiqué.



L'objectif affiché est avant tout défensif : restaurer rapidement les marges opérationnelles et redéployer le capital vers ses sept marques clés et rentables (dont Beneteau, Jeanneau, Lagoon ou encore Prestige). En élaguant sa branche américaine périphérique, le constructeur entend sanctuariser ses perspectives de croissance et ses objectifs de profitabilité pour l'ensemble de l'exercice 2026.



Une nomination



En parallèle à ces décisions, le groupe a annoncé la nomination de Nicolas Retailleau au poste de directeur général finance et son intégration au directoire aux côtés de Bruno Thivoyon.



Directeur financier depuis septembre 2022, Nicolas Retailleau apporte plus de 20 ans d'expérience en direction financière au sein de groupes internationaux (Valeo, Galeries Lafayette, Tarkett) et dans plusieurs pays (France, Espagne, Mexique, États-Unis, Belgique).



Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, il aura pour mission de consolider et développer les fonctions financières, juridiques, les systèmes d'information et le déploiement des processus de gestion (ERP), ainsi que la conformité et le contrôle interne.