UBS s'attend à une nouvelle année pleine de défis. L'analyste confirme sa recommandation neutre sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 8,4 E (contre 9 E).

'Après un premier semestre difficile, nous avons réduit notre objectif de cours à 8,4 EUR. 2025 sera une nouvelle année difficile en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. La direction prévoit un retour à la croissance au second semestre' indique UBS.