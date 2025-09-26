UBS s'attend à une nouvelle année pleine de défis. L'analyste confirme sa recommandation neutre sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 8,4 E (contre 9 E).
'Après un premier semestre difficile, nous avons réduit notre objectif de cours à 8,4 EUR. 2025 sera une nouvelle année difficile en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. La direction prévoit un retour à la croissance au second semestre' indique UBS.
Bénéteau figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la construction et de la commercialisation de bateaux de plaisance. Le CA (hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- bateaux (97,7%) : bateaux à voile (n° 1 mondial) et à moteur (marques Bénéteau, Jeanneau, Prestige), yachts (CNB, Prestige Yachts, Monte Carlo Yachts) et catamarans (Lagoon) ;
- autres (2,3%) : notamment pièces de rechange.
La répartition géographique du CA (hors activités cédées) est la suivante : France (15,5%), Europe (46,8%), Amérique du Nord (26,3%), Asie (3,8%), Amérique du Sud (0,9%) et autres (6,7%).
En novembre 2024, le groupe a cédé l'activité fabrication de maisons mobiles de loisirs.
