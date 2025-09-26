Bénéteau figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la construction et de la commercialisation de bateaux de plaisance. Le CA (hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit : - bateaux (97,7%) : bateaux à voile (n° 1 mondial) et à moteur (marques Bénéteau, Jeanneau, Prestige), yachts (CNB, Prestige Yachts, Monte Carlo Yachts) et catamarans (Lagoon) ; - autres (2,3%) : notamment pièces de rechange. La répartition géographique du CA (hors activités cédées) est la suivante : France (15,5%), Europe (46,8%), Amérique du Nord (26,3%), Asie (3,8%), Amérique du Sud (0,9%) et autres (6,7%). En novembre 2024, le groupe a cédé l'activité fabrication de maisons mobiles de loisirs.