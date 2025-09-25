UBS estime que le premier semestre a été difficile mais la direction anticipe un retour à la croissance au second semestre.
UBS réitère son conseil neutre sur le titre avec un objectif de cours de 9 E après la publication des résultats du 1er semestre.
'Beneteau a enregistré un EBIT de -20,6 MEUR au premier semestre 2025, impacté par la faiblesse des volumes, les coûts ERP et d'autres éléments (UBSe -4 MEUR), soit une marge de -5,1 % (UBSe -1,0 %)' indique le bureau d'analyse.
'Cette baisse s'explique par la baisse des volumes (chiffre d'affaires de 404 MEUR au premier semestre 2025, croissance des ventes de -27 % à taux de change constants), les coûts ERP (-11 MEUR en glissement annuel)' rajoute UBS.
Bénéteau figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la construction et de la commercialisation de bateaux de plaisance. Le CA (hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- bateaux (97,7%) : bateaux à voile (n° 1 mondial) et à moteur (marques Bénéteau, Jeanneau, Prestige), yachts (CNB, Prestige Yachts, Monte Carlo Yachts) et catamarans (Lagoon) ;
- autres (2,3%) : notamment pièces de rechange.
La répartition géographique du CA (hors activités cédées) est la suivante : France (15,5%), Europe (46,8%), Amérique du Nord (26,3%), Asie (3,8%), Amérique du Sud (0,9%) et autres (6,7%).
En novembre 2024, le groupe a cédé l'activité fabrication de maisons mobiles de loisirs.