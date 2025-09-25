Beneteau : UBS réitère son conseil après les résultats

UBS estime que le premier semestre a été difficile mais la direction anticipe un retour à la croissance au second semestre.



UBS réitère son conseil neutre sur le titre avec un objectif de cours de 9 E après la publication des résultats du 1er semestre.



'Beneteau a enregistré un EBIT de -20,6 MEUR au premier semestre 2025, impacté par la faiblesse des volumes, les coûts ERP et d'autres éléments (UBSe -4 MEUR), soit une marge de -5,1 % (UBSe -1,0 %)' indique le bureau d'analyse.



'Cette baisse s'explique par la baisse des volumes (chiffre d'affaires de 404 MEUR au premier semestre 2025, croissance des ventes de -27 % à taux de change constants), les coûts ERP (-11 MEUR en glissement annuel)' rajoute UBS.