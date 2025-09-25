UBS réitère son conseil neutre sur le titre avec un objectif de cours de 9 E après la publication des résultats du 1er semestre. 'Beneteau a enregistré un EBIT de -20,6 MEUR au premier semestre 2025, impacté par la faiblesse des volumes, les coûts ERP et d'autres éléments (UBSe -4 MEUR), soit une marge de -5,1 % (UBSe -1,0 %)' indique le bureau d'analyse.

Au cours actuel, le PER 2025 du titre ressort à environ 25 fois avec un rendement de près de 2%.