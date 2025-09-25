Beneteau : UBS réitère son conseil après les trimestriels
Publié le 25/09/2025 à 15:42
Au cours actuel, le PER 2025 du titre ressort à environ 25 fois avec un rendement de près de 2%.
|
Temps réel
Autres places de cotation
|Varia. 5j.
|Varia. 1 janv.
|8,010 EUR
|-7,67 %
|-8,30 %
|-9,18 %
|15:42
|Beneteau : UBS réitère son conseil après les trimestriels
|11:23
|BÉNÉTEAU : Oddo BHF abaisse sa cible et maintient son conseil
Publié le 25/09/2025 à 15:42
Ajouter à une liste
0 sélectionné
Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membreConnexionInscription
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Capi.
|8,010EUR
|-7,67 %
|-8,41 %
|820 M
|32,40CHF
|-2,37 %
|-1,43 %
|132 Md
|Beneteau : UBS réitère son conseil après les trimestriels
|15:42
|BÉNÉTEAU : Oddo BHF abaisse sa cible et maintient son conseil
|11:23
|BENETEAU : UBS réitère son conseil après les résultats
|10:43
|Séance cauchemardesque pour Quadient et Bénéteau, agréable surprise sur H&M
|10:42
|Beneteau creuse ses pertes au S1 mais vise un retour à l'équilibre annuel
|10:40
|Pause équinoxiale à Wall Street ?
|09:08
|Riber : Beneteau, Esso, TotalEnergies, Trigano... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris
|09:05
|AO
|Bourse : TotalEnergies roule à l'ordinaire à Wall Street, Sanofi puni, BNP se relâche
|08:56
|Beneteau affiche sa prudence pour 2025 après un premier semestre difficile
|08:54
|DJ
|Beneteau : A suivre aujourd'hui
|07:57
|AO
|Bénéteau S.A. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025
|24/09
|CI
|Adocia : Beneteau, Eurobio, TotalEnergies, Trigano... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris
|24/09
|AO
|Beneteau : vise un retour de la croissance et de la rentabilité au second semestre
|24/09
|AO
|Bénéteau affiche une trésorerie nette de 258 millions d'euros au premier semestre
|24/09
|RE
|Trigano : Airbus, Atos, Medincell... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
|24/09
|AO
|Trigano : Lumibird, Exail Technologies, Groupe Crit... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris
|23/09
|AO
|2CRSi, Bénéteau, Guerbet : l'agenda société France de mercredi
|23/09
|AO
|Bénéteau : dans le vert après son CA semestriel
|25/07
|Le narratif change, mais pas le sens du voyage
|25/07
|LVMH : Bureau Veritas, Rémy Cointreau, Vallourec...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
|25/07
|AO
|Bourse : LVMH en piste, belle surprise chez Rémy Cointreau, Volkswagen dans le dur
|25/07
|LVMH : Carrefour, LVMH, Michelin...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris -
|24/07
|AO
|Bénéteau : le chiffre d'affaires recule mais les prises de commandes augmentent
|24/07
|AO
|Beneteau : Chiffre d'affaires des ventes de bateaux au T2 à 273,5 millions d'euros
|24/07
|RE
|Covivio : Bureau Veritas, Rémy Cointreau, Vallourec...l'agenda société France du jour -
|24/07
|AO
Trader
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national