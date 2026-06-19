Comme nous l’indiquions récemment, le sénateur centriste Hervé Maurey a interrogé le Gouvernement sur l’éligibilité au PEA de certains ETF synthétiques répliquant des indices boursiers extra-européens (notamment S&P 500, Dow Jones, MSCI World), alors même que le dispositif a vocation à orienter l’épargne vers le financement des entreprises européennes (QE Maurey, JO Sénat du 14 mai 2026, n° 8783).

Cette question laissait planer un doute sur l’éligibilité de ces ETF au PEA et surtout, quant aux éventuelles conséquences réglementaires et fiscales qui pourraient en découler.

Toutefois, les investisseurs (et leurs intermédiaires) devraient être rassurés. Relayé par les Echos (dans une publication du 9 juin 2026), Bercy aurait expressément confirmé l’éligibilité de ces ETF synthétiques au PEA. Pour l’administration fiscale, les critères réglementaires du PEA seraient respectés, puisque concrètement, « ces fonds détiennent bien un portefeuille d'actions européennes conforme aux exigences du PEA et utilisent des contrats d'échange de performance (swaps) conclus avec une contrepartie financière pour obtenir une exposition à des marchés non européens ».

Pour l’heure, la question écrite du sénateur Maurey attend encore une réponse officielle. Mais si cette réponse positive et bienvenue de Bercy devait être officiellement confirmée, elle pourra ainsi définitivement conforter l’ensemble des acteurs du marché actions.

Thomas Louvel est avocat chez CMS Francis Lefebvre.