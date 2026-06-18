Le repli se poursuit pour l'action BMW, qui a déjà perdu 8,34% hier et qui cède encore 2,35%, à 60,78 euros ce matin à Francfort. Le titre continue d'être affecté par l'avertissement sur résultats lancé mardi soir, à cause du marché chinois et de l'impact de la guerre au Moyen-Orient, et par les réactions négatives des analystes.
Aujourd'hui, c'est au tour de Berenberg de donner son opinion et commence par qualifier l'avertissement sur résultats "d'important". Les analystes rappellent qu'au mois de janvier, ils avaient dégradé le titre BMW à conserver en raison du risque lié à des hypothèses trop optimistes sur la Chine, en particulier compte tenu de la dynamique produits du groupe concentrée sur la fin de la période (fin 2026-2027) et de l'intensification des pressions concurrentielles.
Berenberg estime que l'ampleur de ce dernier abaissement, le troisième principalement dicté par la Chine en autant d'années, est plus important que redouté. Les analystes citent notamment l'Ebit 2026 visé pour le segment automobile qui est presque réduit de moitié. Un recentrage stratégique plus profond pourrait même être à l'étude.
La recommandation de Berenberg reste à conserver, avec un objectif de cours réduit de 86 à 69 euros.
Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de voitures haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de voitures (73,2%) : 2 463 681 unités vendues en 2025, sous les marques BMW (2 169 739), MINI (288 278) et Rolls-Royce (5 664) ;
- prestations de financement des ventes (24,8%) ;
- vente de motocycles (2%) : motos de 650 cm3 à 1 200 cm3 de cylindrée (202 563 unités vendues sous la marque BMW).
A fin 2025, le groupe dispose de 33 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (13,9%), Europe (30,8%), Chine (18,6%), Asie (10,3%), Etats-Unis (20,2%), Amériques (3,8%) et autres (2,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.