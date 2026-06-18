Berenberg abaisse à son tour sa cible sur BMW

Le repli se poursuit pour l'action BMW, qui a déjà perdu 8,34% hier et qui cède encore 2,35%, à 60,78 euros ce matin à Francfort. Le titre continue d'être affecté par l'avertissement sur résultats lancé mardi soir, à cause du marché chinois et de l'impact de la guerre au Moyen-Orient, et par les réactions négatives des analystes.

Aujourd'hui, c'est au tour de Berenberg de donner son opinion et commence par qualifier l'avertissement sur résultats "d'important". Les analystes rappellent qu'au mois de janvier, ils avaient dégradé le titre BMW à conserver en raison du risque lié à des hypothèses trop optimistes sur la Chine, en particulier compte tenu de la dynamique produits du groupe concentrée sur la fin de la période (fin 2026-2027) et de l'intensification des pressions concurrentielles.



Berenberg estime que l'ampleur de ce dernier abaissement, le troisième principalement dicté par la Chine en autant d'années, est plus important que redouté. Les analystes citent notamment l'Ebit 2026 visé pour le segment automobile qui est presque réduit de moitié. Un recentrage stratégique plus profond pourrait même être à l'étude.



La recommandation de Berenberg reste à conserver, avec un objectif de cours réduit de 86 à 69 euros.