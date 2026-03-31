Berenberg abaisse légèrement sa cible sur CSG
L'analyste reste à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 35 à 34 euros.
Publié le 31/03/2026 à 09:53
Selon le broker, les perspectives restent bien orientées avec une croissance attendue et une amélioration des marges, malgré un recul de l'activité Ammo+ pénalisée par une demande plus faible aux Etats-Unis.
La note indique enfin que le titre se traite avec une décote d'environ 35% par rapport au secteur européen de la défense, justifiant le maintien de la recommandation à l'achat malgré la baisse de l'objectif.