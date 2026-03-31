Berenberg abaisse légèrement sa cible sur CSG

L'analyste reste à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 35 à 34 euros.

Berenberg met en avant un point d'entrée attractif après la baisse de 20% du titre, tout en soulignant la solidité de la division Defence Systems, moteur principal de la performance du groupe.



Selon le broker, les perspectives restent bien orientées avec une croissance attendue et une amélioration des marges, malgré un recul de l'activité Ammo+ pénalisée par une demande plus faible aux Etats-Unis.



La note indique enfin que le titre se traite avec une décote d'environ 35% par rapport au secteur européen de la défense, justifiant le maintien de la recommandation à l'achat malgré la baisse de l'objectif.