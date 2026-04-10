Berenberg abaisse sa cible sur Accor

L'analyste confirme son conseil à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 55 à 53 EUR.

Berenberg revient sur le recul du titre de 7% depuis le début de l'année et l'explique principalement par l'exposition au Moyen-Orient, dans un contexte de tensions accrues. Cette situation conduit à une révision en baisse des prévisions, avec un impact estimé à 40 MEUR et une réduction de 3% de l'EBITDA 2026.



Selon le broker, l'exposition de 8% des chambres et environ 10% des revenus à la région rend Accor particulièrement sensible, avec un choc attendu de 60-70% sur le RevPAR aux Emirats arabes unis. Des mesures de protection des profits devraient toutefois en atténuer partiellement les effets.



La note met également en avant la cession de la participation dans Essendi, pouvant atteindre 975 MEUR, qui permettra de soutenir des rachats d'actions. Enfin, la valorisation est jugée toujours attractive, avec un titre se traitant à un niveau décoté par rapport à ses pairs.