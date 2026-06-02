Berenberg abaisse sa cible sur CSG
L'analyste confirme son conseil d'achat sur le titre CSG mais réduit sa cible de cours de 34 à 30 EUR.
Publié le 02/06/2026 à 09:46
Selon le courtier, la hausse de la capacité de production de munitions de gros calibre et de possibles contrats aux Etats-Unis et en Europe constituent des catalyseurs susceptibles d'améliorer le sentiment sur le titre.
Le bureau d'études a toutefois réduit sa cible pour refléter des multiples de valorisation sectoriels plus faibles, tout en relevant ses estimations de BPA 2026-2028 de 2% à 4% grâce à une hypothèse plus basse d'intérêts minoritaires.