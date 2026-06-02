Berenberg abaisse sa cible sur CSG

L'analyste confirme son conseil d'achat sur le titre CSG mais réduit sa cible de cours de 34 à 30 EUR.

Berenberg revient sur les résultats du groupe, publiés le 20 mai, et juge qu'ils ont été soutenus par la forte dynamique de la division Defence Systems, malgré la faiblesse persistante du marché américain des munitions de petit calibre.



Selon le courtier, la hausse de la capacité de production de munitions de gros calibre et de possibles contrats aux Etats-Unis et en Europe constituent des catalyseurs susceptibles d'améliorer le sentiment sur le titre.



Le bureau d'études a toutefois réduit sa cible pour refléter des multiples de valorisation sectoriels plus faibles, tout en relevant ses estimations de BPA 2026-2028 de 2% à 4% grâce à une hypothèse plus basse d'intérêts minoritaires.