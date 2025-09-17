Berenberg abaisse sa recommandation sur Eli Lilly

Berenberg a annoncé mercredi avoir abaissé sa recommandation sur le titre Eli Lilly à 'conserver' contre 'achat' jusqu'ici, avec un objectif de cours ramené de 970 à 830 dollars, mettant en évidence les 'grandes espérances' qui entourent le groupe pharmaceutique américain.



Dans une note de recherche, l'analyste souligne que l'action Lilly a offert des rendements spectaculaires aux investisseurs au cours des cinq dernières années, avec des gains de 413% contre 71% en moyenne pour ses pairs du secteur.



'Bien que nous nous attendions à ce que Lilly continue de jouer un rôle de leader, nous estimons que le cycle de croissance du marché de l'obésité a atteint son plateau et que les attentes du consensus pour la franchise de Lilly sont élevées', souligne l'intermédiaire.



Ses prévisions se situant désormais légèrement en-dessous des anticipations du consensus, Berenberg préfère adopter un conseil 'conserver' sur la valeur.



