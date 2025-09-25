Berenberg abaisse son conseil sur TotalEnergies à 'conserver'

Berenberg a annoncé jeudi avoir abaissé de 'acheter' à 'conserver' son conseil sur le titre TotalEnergies, avec un objectif de cours également revu à la baisse de 60 à 57 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen du pétrole et du gaz, l'analyste dit s'inquiéter de la détérioration de l'environnement économique, ce qui le conduit à anticiper davantage de risques autour des groupes énergétiques pour 2026.



Concernant Total, Berenberg met en avant le niveau important des investissements du groupe, qui dépense beaucoup pour ses projets de croissance, une dynamique qui devrait certes lui permettre d'augmenter sa production sur le long terme, mais qui laisse présager moins de cash disponible pour les actionnaires à plus court terme.



Dans cette optique, l'intermédiaire financier dit s'attendre à ce que l'entreprise réduise ses rachats d'actions au cours des prochains trimestres afin de préserver ses ressources financières, une prévision confirmée hier soir dans le communiqué qu'a fait paraître le groupe en amont de sa réunion d'investisseurs du lundi 29 septembre.



Parallèlement, le professionnel reconnaît que l'activité de gaz naturel liquéfié (GNL) de la société devrait fortement croître à partir de 2026-2027, mais prévient que cette accélération devrait coïncider avec une période de marché mondial saturé, et donc moins favorable.



Enfin, Berenberg met en évidence la valorisation élevée de l'action, qui se paie déjà un peu plus cher que ses concurrentes pour 2026 sur la base de son ratio Valeur d'entreprise/marge brute d'autofinancement, le conduisant à préférer d'autres titres comme bp, Repsol et Shell au sein du secteur.