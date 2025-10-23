Berenberg a annoncé jeudi avoir ramené de 374 à 372 euros son objectif de cours sur le titre L'Oréal suite à la publication, mardi soir, d'un chiffre d'affaires de 3ème trimestre ressorti en-dessous des prévisions du marché.
S'il retient que le géant français des cosmétiques prévoit toujours de faire mieux que son marché en 2025, le bureau d'études souligne que son équipe de direction s'attend à ce que le marché mondial de la beauté affiche une croissance 'non loin de 4 %', ce qui lui semble constituer une estimation un peu moins optimiste que le 'autour de 4 %' annoncé lors de la présentation des résultats du premier semestre.
Pour atteindre une moyenne de 4% sur l'année 2025, il faudrait - selon ses calculs - que la croissance accélère pour atteindre environ 6% au quatrième trimestre, un objectif que les analystes jugent un peu ambitieux même si les ventes ont tendance à augmenter pendant la période des fêtes notamment grâce aux les parfums.
Dans ces conditions, les investisseurs vont maintenant surtout s'intéresser aux effets du stimulus beauté que le groupe a lancé l'an dernier, un plan alliant lancements de produits et investissements dans les marques qui pourrait bien influencer la confiance des marchés dans les perspectives pour 2026, conclut Berrenberg, qui maintient une recommandation 'conserver' sur le titre.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (38,6% du CA), des produits de maquillage (19,4%), des produits de soins capillaires (16,2%), des parfums (13,7%), des produits de coloration (8%) et autres (4,1%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,7%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York et NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,9%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,2%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,2%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2024, L'Oréal dispose de 36 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (25,4%), Amérique du Nord (27,1%), Asie du Nord (23,7%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (8,9%) et Amérique latine (7,6%).
