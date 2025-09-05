Berenberg abaisse son objectif sur Sanofi, tout en restant à l'achat

Berenberg a annoncé vendredi avoir ramené son objectif de cours sur Sanofi de 118 à 110 euros, tout en maintenant une recommandation d'achat sur le titre en raison d'une opportunité jugée prometteuse.



Dans une note de recherche, l'analyste fait valoir que l'amlitélimab a donné de bons résultats en phase 3 dans le traitement de la dermatite atopique (eczéma) en présentant le gros avantage de ne nécessiter que quatre injections par an.



S'il évoque une bonne nouvelle, l'intermédiaire reconnaît que ces données ne sont pas aussi spectaculaires que les résultats stratosphériques précédemment enregistrés par Dupixent, le médicament-vedette du laboratoire pharmaceutique français.



La Bourse a d'ailleurs tièdement réagi, fait-il remarquer, après que les investisseurs espéraient des conclusions encore plus convaincantes de nature à laisser penser que la molécule pourrait prendre le relais de Dupixent lorsque le 'blockbuster' verra son brevet expirer en 2032.



Malgré cela, Berenberg juge cet accès de pessimisme exagéré, soulignant que Sanofi est en mesure de continuer à croître d'environ +7 % par an jusqu'en 2030 et que sa situation financière reste solide, ce qui signifie de son point de vue que l'action est aujourd'hui sous-évaluée par rapport à son véritable potentiel.