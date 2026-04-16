Berenberg confirme son conseil à l'achat sur Colt CZ

L'analyste confirme son conseil à l'achat sur le titre Colt CZ, avec un objectif de cours initié à 48 EUR sur la nouvelle cotation à Amsterdam et maintenu à 1 160 CZK sur la cotation de Prague.

Selon le broker, la mise en place de la double cotation à Amsterdam, à compter du 15 avril, marque une étape structurante, en complément de la présence historique à Prague.



Le bureau d'études met en avant le positionnement stratégique du groupe sur les marchés militaires et des forces de l'ordre, renforcé ces dernières années et offrant une meilleure résilience grâce à l'exposition à plusieurs cycles de demande.



La note souligne également le potentiel de la division "energetics", portée par une offre limitée de nitrocellulose en Europe et aux Etats-Unis, susceptible de soutenir des marges élevées à moyen terme.



Enfin, Berenberg estime que l'amélioration du mix d'activité et la reprise attendue du segment des armes à feu devraient soutenir une progression des marges, avec une EBITDA ajusté attendu autour de 25% à horizon 2026.