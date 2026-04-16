Selon le broker, la mise en place de la double cotation à Amsterdam, à compter du 15 avril, marque une étape structurante, en complément de la présence historique à Prague.
Le bureau d'études met en avant le positionnement stratégique du groupe sur les marchés militaires et des forces de l'ordre, renforcé ces dernières années et offrant une meilleure résilience grâce à l'exposition à plusieurs cycles de demande.
La note souligne également le potentiel de la division "energetics", portée par une offre limitée de nitrocellulose en Europe et aux Etats-Unis, susceptible de soutenir des marges élevées à moyen terme.
Enfin, Berenberg estime que l'amélioration du mix d'activité et la reprise attendue du segment des armes à feu devraient soutenir une progression des marges, avec une EBITDA ajusté attendu autour de 25% à horizon 2026.
Colt CZ Group SE figure parmi les principaux fabricants d'armes à feu et de munitions destinées à l'armée et aux forces de l'ordre, à la défense personnelle, à la chasse, au tir sportif et à d'autres usages commerciaux. Le groupe commercialise ses produits principalement sous les marques Colt, CZ (?eská zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, Spuhr, swissAA et 4M Tactical. Colt CZ Group SE est également actif dans la production de nitrocellulose énergétique par l'intermédiaire de Synthesia Nitrocellulose, dont il détient 51% des parts.
Colt CZ Group SE a son siège social en République tchèque et emploie plus de 4 500 personnes dans ses sites de production situés en République tchèque, aux Etats-Unis, au Canada, en Suède, en Suisse et en Hongrie.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.