Berenberg confirme son conseil sur Colt CZ

L'analyste confirme son conseil à l'achat sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à 1 160 couronnes tchèques.

Berenberg rapporte que le récent CMD (journée des investisseurs) a confirmé un potentiel attractif à moyen terme, porté par une amélioration de la qualité des résultats et des tendances structurelles favorables encore insuffisamment intégrées en valorisation.



Le bureau d'études souligne la forte visibilité dans le segment Military and Law Enforcement, avec un carnet de commandes d'environ 2 MdsUSD offrant 2 à 3 ans de couverture, soutenu par les besoins liés à l'OTAN et des stocks de munitions faibles.



La note indique également un potentiel de gains de parts de marché dans le segment civil dès 2026 grâce à un pipeline de nouveaux produits, ainsi qu'un levier de croissance additionnel via un pipeline M&A jugé riche, notamment dans les activités d'énergétiques et les drones.