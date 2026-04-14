Berenberg rapporte que le récent CMD (journée des investisseurs) a confirmé un potentiel attractif à moyen terme, porté par une amélioration de la qualité des résultats et des tendances structurelles favorables encore insuffisamment intégrées en valorisation.
Le bureau d'études souligne la forte visibilité dans le segment Military and Law Enforcement, avec un carnet de commandes d'environ 2 MdsUSD offrant 2 à 3 ans de couverture, soutenu par les besoins liés à l'OTAN et des stocks de munitions faibles.
La note indique également un potentiel de gains de parts de marché dans le segment civil dès 2026 grâce à un pipeline de nouveaux produits, ainsi qu'un levier de croissance additionnel via un pipeline M&A jugé riche, notamment dans les activités d'énergétiques et les drones.
Colt CZ Group SE figure parmi les principaux fabricants d'armes à feu et de munitions destinées à l'armée et aux forces de l'ordre, à la défense personnelle, à la chasse, au tir sportif et à d'autres usages commerciaux. Le groupe commercialise ses produits principalement sous les marques Colt, CZ (Ceská zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, Spuhr, swissAA et 4M Tactical. Colt CZ Group SE est également actif dans la production de nitrocellulose énergétique par l'intermédiaire de Synthesia Nitrocellulose, dont il détient 51 % des parts.
Colt CZ Group SE a son siège social en République tchèque et emploie plus de 4 500 personnes dans ses sites de production situés en République tchèque, aux Etats-Unis, au Canada, en Suède, en Suisse et en Hongrie.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.